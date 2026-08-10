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Технический анализ Opinion (OPN) за сегодня

Технический анализ Opinion (OPN) за сегодня

Страница анализа Opinion предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике OPN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Opinion ниже.

Изменение цены Opinion (OPN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05219--+8,39%-19,75%-72,32%
Узнайте больше о цене Opinion

Технические индикаторы Opinion

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Opinion на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 14
Нейтрально 2
Покупка 10
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 2Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,05233
0,05228
R2
0,05228
0,05225
R1
0,05225
0,05223
PP
0,0522
0,0522
S1
0,05217
0,05217
S2
0,05212
0,05215
S3
0,05209
0,05212

Рыночные сигналы Opinion

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,41M
$1,11 M
$2,53 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,21 M
3-дневные активные продажи
$0,18 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,81 M
7-дневные активные продажи
$0,80 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Opinion

Чистый притокЦена OPNUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,05
2026-08-09-$0,03 M0,05
2026-08-08-$0,05 M0,05
2026-08-07-$0,08 M0,05
2026-08-06-$0,13 M0,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OPN/USDT
$0,05228
$0,05228$0,05228
-0,57%
1.35M (USDT)
OPN/USDC
$0,05226
$0,05226$0,05226
-0,67%
1.03M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор OPN в USD

Сумма

OPN
OPN
USD
USD

1 OPN = 0,05219 USD

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