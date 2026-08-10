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Технический анализ OpenGradient (OPG) за сегодня

Технический анализ OpenGradient (OPG) за сегодня

Страница анализа OpenGradient предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике OPG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе OpenGradient ниже.

Изменение цены OpenGradient (OPG)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,09445--+5,53%-20,70%-71,55%
Узнайте больше о цене OpenGradient

Технические индикаторы OpenGradient

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот OpenGradient на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 5
Нейтрально 14
Покупка 7
Скользящие средние:НейтральноПродажа 3Нейтрально 9Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 5Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0945
0,0945
R2
0,0945
0,0944
R1
0,0944
0,0944
PP
0,0944
0,0944
S1
0,0943
0,0943
S2
0,0943
0,0943
S3
0,0942
0,0943

Рыночные сигналы OpenGradient

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,17M
$1,92 M
$2,09 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,05 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,26 M
7-дневные активные продажи
$0,25 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала OpenGradient

Чистый притокЦена OPGUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,10 M0,09
2026-08-09$0,02 M0,10
2026-08-08-$0,02 M0,10
2026-08-07$0,00 M0,09
2026-08-06$0,07 M0,09

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OPG/USDT
$0,09448
$0,09448$0,09448
-3,08%
883.81K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор OPG в USD

Сумма

OPG
OPG
USD
USD

1 OPG = 0,09445 USD

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