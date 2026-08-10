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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по OpenLedger, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по OpenLedger, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ OpenLedger (OPEN) за сегодня

Технический анализ OpenLedger (OPEN) за сегодня

Страница анализа OpenLedger предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике OPEN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе OpenLedger ниже.

Изменение цены OpenLedger (OPEN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,19228--+4,26%+26,59%-1,27%
Узнайте больше о цене OpenLedger

Поток капитала OpenLedger

Чистый притокЦена OPENUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,05 M0,19
2026-08-09$0,02 M0,21
2026-08-08$0,03 M0,21
2026-08-07$0,04 M0,21
2026-08-06-$0,01 M0,21

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о OpenLedger

Торгуйте OpenLedger (OPEN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы OpenLedger в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OPEN/USDT
$0,19228
$0,19228$0,19228
-9,87%
291.21K (USDT)
OPEN/USDC
$0,1921
$0,1921$0,1921
-9,81%
258.97K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор OPEN в USD

Сумма

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USD

1 OPEN = 0,19228 USD

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