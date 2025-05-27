Что такое Opaium (OPAIUM)

Opaium – это музыкальный лейбл, работающий как DAO (децентрализованная автономная организация), использующая управление для принятия коллективных решений о подписании артистов, определении условий, управлении распределением, стримингом, правах и многом другом. Токены в кошельке разработчика будут направлены в казну DAO.

Opaium доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Opaium. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга OPAIUM, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о Opaium в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Opaium простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Opaium Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Opaium, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена OPAIUM в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Opaium.

История цен Opaium

Отслеживание траектории движения цены OPAIUM дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории OPAIUM в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Opaium.

Как купить Opaium (OPAIUM)

Ищете как купить Opaium? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Opaium на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

OPAIUM на местную валюту

1 OPAIUM к VND ₫ 37,5102189 1 OPAIUM к AUD A$ 0,002252866 1 OPAIUM к GBP ￡ 0,001067917 1 OPAIUM к EUR € 0,001272723 1 OPAIUM к USD $ 0,0014629 1 OPAIUM к MYR RM 0,00614418 1 OPAIUM к TRY ₺ 0,057038471 1 OPAIUM к JPY ¥ 0,208287702 1 OPAIUM к RUB ₽ 0,116666275 1 OPAIUM к INR ₹ 0,124478161 1 OPAIUM к IDR Rp 23,595157987 1 OPAIUM к PHP ₱ 0,080942257 1 OPAIUM к EGP ￡E. 0,072837791 1 OPAIUM к BRL R$ 0,008280014 1 OPAIUM к CAD C$ 0,002004173 1 OPAIUM к BDT ৳ 0,178225107 1 OPAIUM к NGN ₦ 2,314702783 1 OPAIUM к UAH ₴ 0,060827382 1 OPAIUM к VES Bs 0,1375126 1 OPAIUM к PKR Rs 0,411967269 1 OPAIUM к KZT ₸ 0,744850164 1 OPAIUM к THB ฿ 0,047646653 1 OPAIUM к TWD NT$ 0,043667565 1 OPAIUM к AED د.إ 0,005368843 1 OPAIUM к CHF Fr 0,001184949 1 OPAIUM к HKD HK$ 0,011454507 1 OPAIUM к MAD .د.م 0,013414793 1 OPAIUM к MXN $ 0,028146196

Источники Opaium

Для более глубокого понимания Opaium рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Opaium Какова цена Opaium (OPAIUM) сегодня? Текущая цена Opaium (OPAIUM) составляет 0,0014629 USD . Какова рыночная капитализация Opaium (OPAIUM)? Текущая рыночная капитализация Opaium составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения OPAIUM на его рыночную цену в реальном времени 0,0014629 USD . Каково оборотное предложение Opaium (OPAIUM)? Текущее оборотное предложение Opaium (OPAIUM) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Opaium (OPAIUM)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Opaium (OPAIUM) составляет 0,008908 USD . Каков 24-часовой объем торгов Opaium (OPAIUM)? 24-часовой объем торгов Opaium (OPAIUM) составляет $ 56,03K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

Главные новости

Что такое Elderglade (ELDE)? Полное руководство по играм NFT в стиле фэнтези с ИИ В быстро развивающемся мире блокчейн-игр, где сложная токеномика зачастую затмевает сам игровой процесс, Elderglade выступает в роли свежего парадигмального сдвига. Этот полный справочник исследует Elderglade, игру в стиле ретро с ИИ, которая уделяет первоочередное внимание увлекательному игровому процессу, одновременно организуя интеграцию элементов Web3. Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом игр, интересующимся пересечением ИИ и блокчейна, или инвестором, ищущим следующий инновационный проект GameFi, эта статья предоставит вам всю информацию, необходимую для понимания Elderglade и его родного токена, $ELDE. Мы рассмотрим его уникальный подход к решению основных проблем GameFi, исследуем токеномику и будущее этого проекта, чтобы дать вам знания для обоснованных решений о данной революционной инициативе.

Что такое AWE Network (AWE)? Полное руководство по Autonomous Worlds Engine и монете AWE В стремительно развивающемся мире технологий ИИ и блокчейна революционный проект меняет наше представление о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и автономных систем. AWE Network представляет собой парадигмальный сдвиг от изолированных инструментов ИИ к динамическим, совместным экосистемам, в которых тысячи агентов ИИ взаимодействуют, обучаются и развиваются вместе. Это всестороннее руководство исследует революционный Autonomous Worlds Engine AWE, уникальную утилиту токена $AWE и то, как эта инновационная платформа создает инфраструктуру для следующего поколения приложений на базе ИИ. Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом ИИ, инвестором в блокчейн или разработчиком, заинтересованным в многопользовательских системах, понимание AWE Network предлагает идеи о будущем автономных миров и децентрализованного сотрудничества ИИ.