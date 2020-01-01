Токеномика Optopia (OPAI)
Информация о Optopia (OPAI)
Optopia - это управляемая искусственным интеллектом сеть 2 уровня, которая позволяет создавать замыслы в свободном порядке. Она использует токеномику, чтобы побудить ИИ-агентов к выполнению замыслов, тем самым обеспечивая более интеллектуальный и высокоактивный 2 уровень с исключительной ежедневной активностью ИИ. Миссия Optopia - упростить работу Web3 с помощью ИИ-агентов, помочь большему количеству пользователей внедриться в Web3-индустрию с низкими порогами, а также расширить возможности ИИ-агентов с помощью токеномики, чтобы раскрыть истинный потенциал Web3.
Токеномика и анализ цен Optopia (OPAI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Optopia (OPAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Optopia (OPAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Optopia (OPAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов OPAI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов OPAI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPAI, изучите текущую цену OPAI!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 OPAI = 0,0000793 USD