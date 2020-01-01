Токеномика Optopia (OPAI) Откройте для себя ключевую информацию о Optopia (OPAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Optopia (OPAI) Optopia - это управляемая искусственным интеллектом сеть 2 уровня, которая позволяет создавать замыслы в свободном порядке. Она использует токеномику, чтобы побудить ИИ-агентов к выполнению замыслов, тем самым обеспечивая более интеллектуальный и высокоактивный 2 уровень с исключительной ежедневной активностью ИИ. Миссия Optopia - упростить работу Web3 с помощью ИИ-агентов, помочь большему количеству пользователей внедриться в Web3-индустрию с низкими порогами, а также расширить возможности ИИ-агентов с помощью токеномики, чтобы раскрыть истинный потенциал Web3. Официальный сайт: https://www.optopia.ai/ Whitepaper: https://docs.optopia.ai/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/BK5GJDHXs9Nhnn4fcJrTauZ4guii5oEw7Cyxr6Ecpnqc Купить OPAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Optopia (OPAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Optopia (OPAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 793,00K $ 793,00K $ 793,00K Исторический максимум: $ 0,00532 $ 0,00532 $ 0,00532 Исторический минимум: $ 0,00002255032410176 $ 0,00002255032410176 $ 0,00002255032410176 Текущая цена: $ 0,0000793 $ 0,0000793 $ 0,0000793 Узнайте больше о цене Optopia (OPAI)

Токеномика Optopia (OPAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Optopia (OPAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPAI, изучите текущую цену OPAI!

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