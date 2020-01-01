Токеномика Optopia (OPAI)

Токеномика Optopia (OPAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Optopia (OPAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Optopia (OPAI)

Optopia - это управляемая искусственным интеллектом сеть 2 уровня, которая позволяет создавать замыслы в свободном порядке. Она использует токеномику, чтобы побудить ИИ-агентов к выполнению замыслов, тем самым обеспечивая более интеллектуальный и высокоактивный 2 уровень с исключительной ежедневной активностью ИИ. Миссия Optopia - упростить работу Web3 с помощью ИИ-агентов, помочь большему количеству пользователей внедриться в Web3-индустрию с низкими порогами, а также расширить возможности ИИ-агентов с помощью токеномики, чтобы раскрыть истинный потенциал Web3.

Официальный сайт:
https://www.optopia.ai/
Whitepaper:
https://docs.optopia.ai/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/BK5GJDHXs9Nhnn4fcJrTauZ4guii5oEw7Cyxr6Ecpnqc

Токеномика и анализ цен Optopia (OPAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Optopia (OPAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 793,00K
$ 793,00K$ 793,00K
Исторический максимум:
$ 0,00532
$ 0,00532$ 0,00532
Исторический минимум:
$ 0,00002255032410176
$ 0,00002255032410176$ 0,00002255032410176
Текущая цена:
$ 0,0000793
$ 0,0000793$ 0,0000793

Токеномика Optopia (OPAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Optopia (OPAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OPAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OPAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPAI, изучите текущую цену OPAI!

Как купить OPAI

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История цены Optopia (OPAI)

Анализ истории цены OPAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.