Токеномика Ondo DeFAI (ONDOAI)

Токеномика Ondo DeFAI (ONDOAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Ondo DeFAI (ONDOAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Ondo DeFAI (ONDOAI)

Инструменты DeFAI работают в паре с OndoUSD, стабильным активом, подкрепленным казначейскими векселями, который гарантирует финансовую стабильность, устойчивость к инфляции и плавную масштабируемость. Ondo DeFAI соединяет 24-триллионный вексельный рынок с многотриллионным рынком искусственного интеллекта. Ondo DeFAI – это революционный 2 уровень DeFAI, построенный на базе ONDO. Ondo DeFAI предоставляет пользователям защищенные от инфляции агенты и инструменты искусственного интеллекта для бесперебойного управления портфелем, решения проблемы ликвидности и масштабируемой финансовой автоматизации.

Официальный сайт:
https://ondoai.org/
Whitepaper:
https://ondoai.gitbook.io/ondoai-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xFA1b1f13080857Bf373de0De93970c96d2C29FD0

Токеномика и анализ цен Ondo DeFAI (ONDOAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ondo DeFAI (ONDOAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 760,00K
$ 760,00K$ 760,00K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,0098
$ 0,0098$ 0,0098
Исторический минимум:
$ 0,000709681294789261
$ 0,000709681294789261$ 0,000709681294789261
Текущая цена:
$ 0,00076
$ 0,00076$ 0,00076

Токеномика Ondo DeFAI (ONDOAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ondo DeFAI (ONDOAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ONDOAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ONDOAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONDOAI, изучите текущую цену ONDOAI!

Как купить ONDOAI

Заинтересованы в добавлении Ondo DeFAI (ONDOAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ONDOAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Ondo DeFAI (ONDOAI)

Анализ истории цены ONDOAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ONDOAI

Хотите узнать, куда может двигаться ONDOAI? Наша страница прогноза цены ONDOAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.