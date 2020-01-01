Токеномика Ondo DeFAI (ONDOAI) Откройте для себя ключевую информацию о Ondo DeFAI (ONDOAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ondo DeFAI (ONDOAI) Инструменты DeFAI работают в паре с OndoUSD, стабильным активом, подкрепленным казначейскими векселями, который гарантирует финансовую стабильность, устойчивость к инфляции и плавную масштабируемость. Ondo DeFAI соединяет 24-триллионный вексельный рынок с многотриллионным рынком искусственного интеллекта. Ondo DeFAI – это революционный 2 уровень DeFAI, построенный на базе ONDO. Ondo DeFAI предоставляет пользователям защищенные от инфляции агенты и инструменты искусственного интеллекта для бесперебойного управления портфелем, решения проблемы ликвидности и масштабируемой финансовой автоматизации. Официальный сайт: https://ondoai.org/ Whitepaper: https://ondoai.gitbook.io/ondoai-whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xFA1b1f13080857Bf373de0De93970c96d2C29FD0 Купить ONDOAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Ondo DeFAI (ONDOAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ondo DeFAI (ONDOAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 760,00K $ 760,00K $ 760,00K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0098 $ 0,0098 $ 0,0098 Исторический минимум: $ 0,000709681294789261 $ 0,000709681294789261 $ 0,000709681294789261 Текущая цена: $ 0,00076 $ 0,00076 $ 0,00076 Узнайте больше о цене Ondo DeFAI (ONDOAI)

Токеномика Ondo DeFAI (ONDOAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ondo DeFAI (ONDOAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ONDOAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ONDOAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONDOAI, изучите текущую цену ONDOAI!

Как купить ONDOAI Заинтересованы в добавлении Ondo DeFAI (ONDOAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ONDOAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ONDOAI на MEXC прямо сейчас!

История цены Ondo DeFAI (ONDOAI) Анализ истории цены ONDOAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ONDOAI прямо сейчас!

Прогноз цены ONDOAI Хотите узнать, куда может двигаться ONDOAI? Наша страница прогноза цены ONDOAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ONDOAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!