Токеномика OMNIA Protocol (OMNIA) Откройте для себя ключевую информацию о OMNIA Protocol (OMNIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OMNIA Protocol (OMNIA) OMNIA Protocol - это RPC-провайдер, для которого приоритетными являются dePIN и агрегация. Используя стратегии MEV, мы позволяем пользователям и B2C-платформам в Web3, включая кошельки, dApps и DEXes, получать выгоду от монетизации инфраструктуры. Протокол OMNIA прикрывает вас, защищая от попыток опережения или даже мошенничества в режиме реального времени. Официальный сайт: https://omniatech.io Whitepaper: https://whitepaper.omniatech.io Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7 Купить OMNIA сейчас!

Токеномика и анализ цен OMNIA Protocol (OMNIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OMNIA Protocol (OMNIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Исторический максимум: $ 1,9103 $ 1,9103 $ 1,9103 Исторический минимум: $ 0,011801663259807173 $ 0,011801663259807173 $ 0,011801663259807173 Текущая цена: $ 0,012 $ 0,012 $ 0,012 Узнайте больше о цене OMNIA Protocol (OMNIA)

Токеномика OMNIA Protocol (OMNIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OMNIA Protocol (OMNIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OMNIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OMNIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OMNIA, изучите текущую цену OMNIA!

Как купить OMNIA Заинтересованы в добавлении OMNIA Protocol (OMNIA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки OMNIA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить OMNIA на MEXC прямо сейчас!

История цены OMNIA Protocol (OMNIA) Анализ истории цены OMNIA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены OMNIA прямо сейчас!

Прогноз цены OMNIA Хотите узнать, куда может двигаться OMNIA? Наша страница прогноза цены OMNIA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена OMNIA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!