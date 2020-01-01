Токеномика OMNIA Protocol (OMNIA)

Токеномика OMNIA Protocol (OMNIA)

Откройте для себя ключевую информацию о OMNIA Protocol (OMNIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о OMNIA Protocol (OMNIA)

OMNIA Protocol - это RPC-провайдер, для которого приоритетными являются dePIN и агрегация. Используя стратегии MEV, мы позволяем пользователям и B2C-платформам в Web3, включая кошельки, dApps и DEXes, получать выгоду от монетизации инфраструктуры. Протокол OMNIA прикрывает вас, защищая от попыток опережения или даже мошенничества в режиме реального времени.

Официальный сайт:
https://omniatech.io
Whitepaper:
https://whitepaper.omniatech.io
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7

Токеномика и анализ цен OMNIA Protocol (OMNIA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OMNIA Protocol (OMNIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,20M
$ 1,20M$ 1,20M
Исторический максимум:
$ 1,9103
$ 1,9103$ 1,9103
Исторический минимум:
$ 0,011801663259807173
$ 0,011801663259807173$ 0,011801663259807173
Текущая цена:
$ 0,012
$ 0,012$ 0,012

Токеномика OMNIA Protocol (OMNIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OMNIA Protocol (OMNIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OMNIA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OMNIA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OMNIA, изучите текущую цену OMNIA!

Как купить OMNIA

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История цены OMNIA Protocol (OMNIA)

Анализ истории цены OMNIA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены OMNIA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.