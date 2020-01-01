Токеномика omChain (OMC) Откройте для себя ключевую информацию о omChain (OMC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о omChain (OMC) What is omchain? omchain is an EVM compliant PoA blockchain that uses IBFT2 consensus algorithm. The block interval of omchain is 2 seconds and the block gas limit is 50 million. omchain provides the infrastructure for business level needs. ## What is omchain’s native asset? (OMC) omchain’s gas token is named OMC and bridged to ETH/BSC/AVAX networks as ERC-20/BEP-20/ARC-20 tokens. ## How is OMC used? OMC is used for paying transaction fees on the omchain. omchain have the following features; * EVM Compatibility: Proven security, established tech stack, tools, standards and enterprise adoption * Scalability: Always low transaction fees and side chain integrations enable highly scalable blockchain infrastructure for enterprise grade needs. * Security: Audited, open-source software and consensus mechanisms enable secure infrastructure * User Experience: Immediate transaction finality allows real life applications to be integrated with blockchain * Developer Support: Not just the infrastructure but necessary tools required by the blockchain is also provided, such as mobile wallet and blockchain bridge. Interactions with the omchain is done with OMC just like how any other gas token works. Официальный сайт: https://omchain.io Whitepaper: https://docs.omchain.io Обозреватель блоков: https://explorer.omchain.io Купить OMC сейчас!

Токеномика и анализ цен omChain (OMC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене omChain (OMC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,12K $ 28,12K $ 28,12K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 92,81M $ 92,81M $ 92,81M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,04478 $ 0,04478 $ 0,04478 Исторический минимум: $ 0,001999036547342038 $ 0,001999036547342038 $ 0,001999036547342038 Текущая цена: $ 0,000303 $ 0,000303 $ 0,000303 Узнайте больше о цене omChain (OMC)

Токеномика omChain (OMC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики omChain (OMC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OMC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OMC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OMC, изучите текущую цену OMC!

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