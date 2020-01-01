Токеномика OpenLeverage (OLE) Откройте для себя ключевую информацию о OpenLeverage (OLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OpenLeverage (OLE) OpenLeverage — это протокол кредитной маржинальной торговли без ограничений в правах, который позволяет трейдерам или прочим приложениям эффективно и безопасно открывать лонг или шорт позиции по любой торговой паре на DEX. Официальный сайт: https://openleverage.finance Whitepaper: https://docs.openleverage.finance/main/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1B6e9c73beE68102d9dd4A2627f97bFf4183ab0A Купить OLE сейчас!

Токеномика и анализ цен OpenLeverage (OLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OpenLeverage (OLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 188,63M $ 188,63M $ 188,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,90M $ 5,90M $ 5,90M Исторический максимум: $ 5,0265 $ 5,0265 $ 5,0265 Исторический минимум: $ 0,004312858130636455 $ 0,004312858130636455 $ 0,004312858130636455 Текущая цена: $ 0,005898 $ 0,005898 $ 0,005898 Узнайте больше о цене OpenLeverage (OLE)

Токеномика OpenLeverage (OLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OpenLeverage (OLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OLE, изучите текущую цену OLE!

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