Токеномика OpenLeverage (OLE)

Токеномика OpenLeverage (OLE)

Откройте для себя ключевую информацию о OpenLeverage (OLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о OpenLeverage (OLE)

OpenLeverage — это протокол кредитной маржинальной торговли без ограничений в правах, который позволяет трейдерам или прочим приложениям эффективно и безопасно открывать лонг или шорт позиции по любой торговой паре на DEX.

Официальный сайт:
https://openleverage.finance
Whitepaper:
https://docs.openleverage.finance/main/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x1B6e9c73beE68102d9dd4A2627f97bFf4183ab0A

Токеномика и анализ цен OpenLeverage (OLE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OpenLeverage (OLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 188,63M
$ 188,63M$ 188,63M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,90M
$ 5,90M$ 5,90M
Исторический максимум:
$ 5,0265
$ 5,0265$ 5,0265
Исторический минимум:
$ 0,004312858130636455
$ 0,004312858130636455$ 0,004312858130636455
Текущая цена:
$ 0,005898
$ 0,005898$ 0,005898

Токеномика OpenLeverage (OLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OpenLeverage (OLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OLE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OLE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OLE, изучите текущую цену OLE!

Как купить OLE

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История цены OpenLeverage (OLE)

Анализ истории цены OLE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.