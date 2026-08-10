Технический анализ Open Loot (OL) за сегодня Страница анализа Open Loot предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике OL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Open Loot ниже. Регистрация

Изменение цены Open Loot (OL) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0.004974 -- -7.79% -5.98% -52.61%

Технические индикаторы Open Loot

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Open Loot на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 5 Покупка 6 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 11 Нейтрально 1 Покупка 2 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 4 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0.004982 0.00498 R2 0.00498 0.004978 R1 0.004976 0.004977 PP 0.004974 0.004974 S1 0.00497 0.004972 S2 0.004968 0.004971 S3 0.004964 0.004968

Рыночные сигналы Open Loot Текущий чистый объем открытых ордеров -0.10M $6.07 M $6.17 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0.00M 3-дневные активные покупки $0.05 M 3-дневные активные продажи $0.05 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0.01M 7-дневные активные покупки $0.10 M 7-дневные активные продажи $0.09 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Open Loot Чистый приток Цена OLUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 2026-08-08 $0.01 M 0.01 2026-08-07 $0.00 M 0.00 2026-08-06 -$0.01 M 0.00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Open Loot (OL) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Open Loot в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч OL / USDT $0.004975 $0.004975 $0.004975 -0.80% 11.57M (USDT) Торговля