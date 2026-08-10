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Технический анализ Open Loot (OL) за сегодня

Технический анализ Open Loot (OL) за сегодня

Страница анализа Open Loot предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике OL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Open Loot ниже.

Изменение цены Open Loot (OL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0.004974---7.79%-5.98%-52.61%
Узнайте больше о цене Open Loot

Технические индикаторы Open Loot

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Open Loot на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 5
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 11Нейтрально 1Покупка 2
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 4Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0.004982
0.00498
R2
0.00498
0.004978
R1
0.004976
0.004977
PP
0.004974
0.004974
S1
0.00497
0.004972
S2
0.004968
0.004971
S3
0.004964
0.004968

Рыночные сигналы Open Loot

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0.10M
$6.07 M
$6.17 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.00M
3-дневные активные покупки
$0.05 M
3-дневные активные продажи
$0.05 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.01M
7-дневные активные покупки
$0.10 M
7-дневные активные продажи
$0.09 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Open Loot

Чистый притокЦена OLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0.01 M0.00
2026-08-09-$0.01 M0.01
2026-08-08$0.01 M0.01
2026-08-07$0.00 M0.00
2026-08-06-$0.01 M0.00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OL/USDT
$0.004975
$0.004975$0.004975
-0.80%
11.57M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор OL в USD

Сумма

OL
OL
USD
USD

1 OL = 0.004974 USD

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