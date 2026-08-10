Технический анализ Open Loot (OL) за сегодня
Изменение цены Open Loot (OL)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0.004974
|--
|-7.79%
|-5.98%
|-52.61%
Технические индикаторы Open Loot
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Open Loot на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная продажа
|Продажа 11
|Нейтрально 1
|Покупка 2
|Технические индикаторы:
|Нейтрально
|Продажа 4
|Нейтрально 4
|Покупка 4
Рыночные сигналы Open Loot
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Open Loot
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0.01 M
|0.00
|2026-08-09
|-$0.01 M
|0.01
|2026-08-08
|$0.01 M
|0.01
|2026-08-07
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-06
|-$0.01 M
|0.00
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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