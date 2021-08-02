Токеномика OKExChain (OKT) Откройте для себя ключевую информацию о OKExChain (OKT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OKExChain (OKT) OKExChain - это высокопроизводительная децентрализованная публичная цепочка транзакций с открытым исходным кодом, целью которой является содействие внедрению транзакционного бизнеса на основе технологии блокчейн. Как открытая экосистема публичной цепи, любой желающий может работать на суперузле OKExChain, выпускать собственные цифровые активы, создавать собственные торговые пары цифровых активов и проводить транзакции. В то же время будут внедрены технология виртуальной машины EVM и межцепочечный шлюз OKEx. С помощью OKExChain можно просто и эффективно реализовать совместимость ценностей, взаимодействие пользователей и совместимость сценарных приложений блокчейна, и, наконец, осуществить совместное построение экосистемы и создание системы с добавленной стоимостью. Официальный сайт: https://www.okx.com/okc Whitepaper: https://okc-docs.readthedocs.io/en/latest/ Обозреватель блоков: https://www.oklink.com/okc Купить OKT сейчас!

Токеномика и анализ цен OKExChain (OKT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OKExChain (OKT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 102,65M $ 102,65M $ 102,65M Исторический максимум: $ 139 $ 139 $ 139 Исторический минимум: $ 4,255228372729651 $ 4,255228372729651 $ 4,255228372729651 Текущая цена: $ 4,888 $ 4,888 $ 4,888 Узнайте больше о цене OKExChain (OKT)

Токеномика OKExChain (OKT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OKExChain (OKT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OKT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OKT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OKT, изучите текущую цену OKT!

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