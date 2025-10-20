Текущая цена OKI сегодня составляет 0.64 USD. Следите за обновлениями цены OKI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OKI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена OKI сегодня составляет 0.64 USD. Следите за обновлениями цены OKI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OKI прямо сейчас на MEXC.

Логотип OKI

OKI Курс (OKI)

Текущая цена 1 OKI в USD:

$0,64
-1,44%1D
USD
График цены OKI (OKI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:57:24 (UTC+8)

Информация о ценах OKI (OKI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,6373
Мин 24Ч
$ 0,6507
Макс 24Ч

$ 0,6373
$ 0,6507
--
--
+0,23%

-1,44%

-14,10%

-14,10%

Текущая цена OKI (OKI) составляет $ 0,64. За последние 24 часа OKI торговался в диапазоне от $ 0,6373 до $ 0,6507, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена OKI за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, OKI изменился на +0,23% за последний час, на -1,44% за 24 часа и на -14,10% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация OKI (OKI)

--
$ 56,94K
$ 0,00
--
--
XLAYER

Текущая рыночная капитализация OKI составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 56,94K. Циркулируещее обращение OKI составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен OKI (OKI) в USD

Отслеживайте изменения цены OKI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,009351-1,44%
30 дней$ -0,0418-6,14%
60 дней$ +0,54+540,00%
90 дней$ +0,54+540,00%
Изменение цены OKI сегодня

Сегодня для OKI зафиксировано изменение $ -0,009351 (-1,44%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены OKI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0418 (-6,14%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены OKI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OKI изменился на $ +0,54 (+540,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены OKI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,54 (+540,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены OKI (OKI)?

Просмотеть страницу истории цен OKI.

Что такое OKI (OKI)

Соединение активов реального мира с DeFi. Протокол инфраструктуры RWA-NFT на @XLayerOfficial.

OKI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в OKI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга OKI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о OKI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки OKI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены OKI (USD)

Сколько будет стоить OKI (OKI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OKI (OKI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OKI.

Проверьте прогноз цены OKI!

Токеномика OKI (OKI)

Понимание токеномики OKI (OKI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OKI прямо сейчас!

Как купить OKI (OKI)

Ищете как купить OKI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести OKI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

OKI на местную валюту

1 OKI (OKI) в VND
16 841,6
1 OKI (OKI) в AUD
A$0,9792
1 OKI (OKI) в GBP
0,48
1 OKI (OKI) в EUR
0,5504
1 OKI (OKI) в USD
$0,64
1 OKI (OKI) в MYR
RM2,7008
1 OKI (OKI) в TRY
26,8672
1 OKI (OKI) в JPY
¥97,28
1 OKI (OKI) в ARS
ARS$863,6928
1 OKI (OKI) в RUB
52,1024
1 OKI (OKI) в INR
56,1984
1 OKI (OKI) в IDR
Rp10 666,6624
1 OKI (OKI) в PHP
37,4784
1 OKI (OKI) в EGP
￡E.30,4512
1 OKI (OKI) в BRL
R$3,4432
1 OKI (OKI) в CAD
C$0,8896
1 OKI (OKI) в BDT
78,1312
1 OKI (OKI) в NGN
935,6672
1 OKI (OKI) в COP
$2 500
1 OKI (OKI) в ZAR
R.11,072
1 OKI (OKI) в UAH
26,816
1 OKI (OKI) в TZS
T.Sh.1 588,0832
1 OKI (OKI) в VES
Bs134,4
1 OKI (OKI) в CLP
$605,44
1 OKI (OKI) в PKR
Rs181,1456
1 OKI (OKI) в KZT
344,4544
1 OKI (OKI) в THB
฿20,9408
1 OKI (OKI) в TWD
NT$19,6864
1 OKI (OKI) в AED
د.إ2,3488
1 OKI (OKI) в CHF
Fr0,5056
1 OKI (OKI) в HKD
HK$4,9728
1 OKI (OKI) в AMD
֏244,832
1 OKI (OKI) в MAD
.د.م5,9264
1 OKI (OKI) в MXN
$11,7696
1 OKI (OKI) в SAR
ريال2,4
1 OKI (OKI) в ETB
Br96,9088
1 OKI (OKI) в KES
KSh82,6496
1 OKI (OKI) в JOD
د.أ0,45376
1 OKI (OKI) в PLN
2,3232
1 OKI (OKI) в RON
лв2,7968
1 OKI (OKI) в SEK
kr6,0032
1 OKI (OKI) в BGN
лв1,0752
1 OKI (OKI) в HUF
Ft214,688
1 OKI (OKI) в CZK
13,4016
1 OKI (OKI) в KWD
د.ك0,19584
1 OKI (OKI) в ILS
2,1056
1 OKI (OKI) в BOB
Bs4,4224
1 OKI (OKI) в AZN
1,088
1 OKI (OKI) в TJS
SM5,9264
1 OKI (OKI) в GEL
1,728
1 OKI (OKI) в AOA
Kz583,4048
1 OKI (OKI) в BHD
.د.ب0,24064
1 OKI (OKI) в BMD
$0,64
1 OKI (OKI) в DKK
kr4,1152
1 OKI (OKI) в HNL
L16,8064
1 OKI (OKI) в MUR
29,1328
1 OKI (OKI) в NAD
$11,1104
1 OKI (OKI) в NOK
kr6,3808
1 OKI (OKI) в NZD
$1,1072
1 OKI (OKI) в PAB
B/.0,64
1 OKI (OKI) в PGK
K2,688
1 OKI (OKI) в QAR
ر.ق2,3296
1 OKI (OKI) в RSD
дин.64,5888
1 OKI (OKI) в UZS
soʻm7 710,8416
1 OKI (OKI) в ALL
L53,3696
1 OKI (OKI) в ANG
ƒ1,1456
1 OKI (OKI) в AWG
ƒ1,152
1 OKI (OKI) в BBD
$1,28
1 OKI (OKI) в BAM
KM1,0752
1 OKI (OKI) в BIF
Fr1 887,36
1 OKI (OKI) в BND
$0,832
1 OKI (OKI) в BSD
$0,64
1 OKI (OKI) в JMD
$102,7072
1 OKI (OKI) в KHR
2 580,64
1 OKI (OKI) в KMF
Fr271,36
1 OKI (OKI) в LAK
13 913,0432
1 OKI (OKI) в LKR
රු194,2336
1 OKI (OKI) в MDL
L10,8608
1 OKI (OKI) в MGA
Ar2 869,952
1 OKI (OKI) в MOP
P5,12
1 OKI (OKI) в MVR
9,792
1 OKI (OKI) в MWK
MK1 109,184
1 OKI (OKI) в MZN
MT40,896
1 OKI (OKI) в NPR
रु89,9456
1 OKI (OKI) в PYG
4 538,88
1 OKI (OKI) в RWF
Fr928,64
1 OKI (OKI) в SBD
$5,2672
1 OKI (OKI) в SCR
8,7488
1 OKI (OKI) в SRD
$25,4016
1 OKI (OKI) в SVC
$5,6
1 OKI (OKI) в SZL
L11,1104
1 OKI (OKI) в TMT
m2,2464
1 OKI (OKI) в TND
د.ت1,88032
1 OKI (OKI) в TTD
$4,3392
1 OKI (OKI) в UGX
Sh2 229,76
1 OKI (OKI) в XAF
Fr360,96
1 OKI (OKI) в XCD
$1,728
1 OKI (OKI) в XOF
Fr360,96
1 OKI (OKI) в XPF
Fr65,28
1 OKI (OKI) в BWP
P8,576
1 OKI (OKI) в BZD
$1,2864
1 OKI (OKI) в CVE
$60,9024
1 OKI (OKI) в DJF
Fr113,92
1 OKI (OKI) в DOP
$40,608
1 OKI (OKI) в DZD
د.ج83,4944
1 OKI (OKI) в FJD
$1,472
1 OKI (OKI) в GNF
Fr5 564,8
1 OKI (OKI) в GTQ
Q4,9024
1 OKI (OKI) в GYD
$133,888
1 OKI (OKI) в ISK
kr78,08

Источники OKI

Для более глубокого понимания OKI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OKI

Сколько стоит OKI (OKI) на сегодня?
Актуальная цена OKI в USD – 0,64 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена OKI в USD?
Текущая цена OKI в USD составляет $ 0,64. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация OKI?
Рыночная капитализация OKI составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение OKI?
Циркулирующее предложение OKI составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) OKI?
OKI достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена OKI за все время (ATL)?
OKI достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов OKI?
Объем торгов за последние 24 часа для OKI составляет $ 56,94K USD.
Вырастет ли OKI в цене в этом году?
OKI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OKI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии OKI (OKI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор OKI в USD

Сумма

OKI
OKI
USD
USD

1 OKI = 0,64 USD

Торговля OKI

OKI/USDT
$0,64
$0,64$0,64
-1,40%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах