Токеномика Oggy inu (OGGYETH)

Токеномика Oggy inu (OGGYETH)

Откройте для себя ключевую информацию о Oggy inu (OGGYETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Oggy inu (OGGYETH)

Oggy inu, первый в мире мем-проект, зарегистрировавший авторские права в Бюро по авторским правам США, сочетающий в себе множество полезных приложений: Оплата, Кошелек, ИИ, Ставки и сотрудничество с клубами и спортивными мероприятиями по всему миру.

Официальный сайт:
https://oggyinu.com/
Whitepaper:
https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af

Токеномика и анализ цен Oggy inu (OGGYETH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oggy inu (OGGYETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 27,74K
$ 27,74K$ 27,74K
Общее предложение:
$ 420,00B
$ 420,00B$ 420,00B
Оборотное предложение:
$ 201,27B
$ 201,27B$ 201,27B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 57,88K
$ 57,88K$ 57,88K
Исторический максимум:
$ 0,00002336
$ 0,00002336$ 0,00002336
Исторический минимум:
$ 0,000000055800536439
$ 0,000000055800536439$ 0,000000055800536439
Текущая цена:
$ 0,0000001378
$ 0,0000001378$ 0,0000001378

Токеномика Oggy inu (OGGYETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Oggy inu (OGGYETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OGGYETH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OGGYETH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OGGYETH, изучите текущую цену OGGYETH!

Как купить OGGYETH

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История цены Oggy inu (OGGYETH)

Анализ истории цены OGGYETH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены OGGYETH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.