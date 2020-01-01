Токеномика Oggy inu (OGGYETH) Откройте для себя ключевую информацию о Oggy inu (OGGYETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Oggy inu (OGGYETH) Oggy inu, первый в мире мем-проект, зарегистрировавший авторские права в Бюро по авторским правам США, сочетающий в себе множество полезных приложений: Оплата, Кошелек, ИИ, Ставки и сотрудничество с клубами и спортивными мероприятиями по всему миру. Официальный сайт: https://oggyinu.com/ Whitepaper: https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af Купить OGGYETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Oggy inu (OGGYETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oggy inu (OGGYETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,74K $ 27,74K $ 27,74K Общее предложение: $ 420,00B $ 420,00B $ 420,00B Оборотное предложение: $ 201,27B $ 201,27B $ 201,27B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 57,88K $ 57,88K $ 57,88K Исторический максимум: $ 0,00002336 $ 0,00002336 $ 0,00002336 Исторический минимум: $ 0,000000055800536439 $ 0,000000055800536439 $ 0,000000055800536439 Текущая цена: $ 0,0000001378 $ 0,0000001378 $ 0,0000001378 Узнайте больше о цене Oggy inu (OGGYETH)

Токеномика Oggy inu (OGGYETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Oggy inu (OGGYETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OGGYETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OGGYETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OGGYETH, изучите текущую цену OGGYETH!

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