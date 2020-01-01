Токеномика Oggy Inu (OGGYBSC)

Токеномика Oggy Inu (OGGYBSC)

Откройте для себя ключевую информацию о Oggy Inu (OGGYBSC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Oggy Inu (OGGYBSC)

OGGYINU - новейший и самый интересный мемкоин! Благодаря подходу, ориентированному на сообщество, и горячей страсти к мемам, мы считаем, что Oggy Inu - это следующий хит на рынке мемов. Присоединяйтесь к нам в этом путешествии, чтобы совершить революцию в мире мемкоинов, и давайте вместе отправимся на Луну!

Официальный сайт:
https://oggyinu.com
Whitepaper:
https://oggyinu.com/#
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x92ed61fb8955cc4e392781cb8b7cd04aadc43d0c

Токеномика и анализ цен Oggy Inu (OGGYBSC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oggy Inu (OGGYBSC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 157,86K
$ 157,86K$ 157,86K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 108 125,21T
$ 108 125,21T$ 108 125,21T
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,00000000055
$ 0,00000000055$ 0,00000000055
Исторический минимум:
$ 0,000000000000137009
$ 0,000000000000137009$ 0,000000000000137009
Текущая цена:
$ 0,00000000000146
$ 0,00000000000146$ 0,00000000000146

Токеномика Oggy Inu (OGGYBSC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Oggy Inu (OGGYBSC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OGGYBSC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OGGYBSC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OGGYBSC, изучите текущую цену OGGYBSC!

Как купить OGGYBSC

Заинтересованы в добавлении Oggy Inu (OGGYBSC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки OGGYBSC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Oggy Inu (OGGYBSC)

Анализ истории цены OGGYBSC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены OGGYBSC

Хотите узнать, куда может двигаться OGGYBSC? Наша страница прогноза цены OGGYBSC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.