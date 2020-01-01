Токеномика Oggy Inu (OGGYBSC) Откройте для себя ключевую информацию о Oggy Inu (OGGYBSC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Oggy Inu (OGGYBSC) OGGYINU - новейший и самый интересный мемкоин! Благодаря подходу, ориентированному на сообщество, и горячей страсти к мемам, мы считаем, что Oggy Inu - это следующий хит на рынке мемов. Присоединяйтесь к нам в этом путешествии, чтобы совершить революцию в мире мемкоинов, и давайте вместе отправимся на Луну! Официальный сайт: https://oggyinu.com Whitepaper: https://oggyinu.com/# Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x92ed61fb8955cc4e392781cb8b7cd04aadc43d0c Купить OGGYBSC сейчас!

Токеномика и анализ цен Oggy Inu (OGGYBSC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oggy Inu (OGGYBSC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 157,86K $ 157,86K $ 157,86K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 108 125,21T $ 108 125,21T $ 108 125,21T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00000000055 $ 0,00000000055 $ 0,00000000055 Исторический минимум: $ 0,000000000000137009 $ 0,000000000000137009 $ 0,000000000000137009 Текущая цена: $ 0,00000000000146 $ 0,00000000000146 $ 0,00000000000146 Узнайте больше о цене Oggy Inu (OGGYBSC)

Токеномика Oggy Inu (OGGYBSC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Oggy Inu (OGGYBSC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OGGYBSC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OGGYBSC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OGGYBSC, изучите текущую цену OGGYBSC!

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