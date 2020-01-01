Токеномика OGCommunity (OGC) Откройте для себя ключевую информацию о OGCommunity (OGC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OGCommunity (OGC) OGCommunity – это удобная платформа, где пользователи со всего мира могут общаться, делиться опытом, расти и зарабатывать. Пользователи могут не только найти информацию о новых играх, стримах, турнирах и других интересных событиях, но и повлиять на развитие этих проектов. Официальный сайт: https://ogcom.xyz/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6b01679d4c2f8e34ffab2b822f58d0e6aeebd441 Купить OGC сейчас!

Токеномика и анализ цен OGCommunity (OGC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OGCommunity (OGC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,02782 $ 0,02782 $ 0,02782 Исторический минимум: $ 0,000010238166089713 $ 0,000010238166089713 $ 0,000010238166089713 Текущая цена: $ 0,00001575 $ 0,00001575 $ 0,00001575 Узнайте больше о цене OGCommunity (OGC)

Токеномика OGCommunity (OGC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OGCommunity (OGC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OGC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OGC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OGC, изучите текущую цену OGC!

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