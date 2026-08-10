Технический анализ OneFootball Credits (OFC) за сегодня Страница анализа OneFootball Credits предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике OFC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе OneFootball Credits ниже. Регистрация

Изменение цены OneFootball Credits (OFC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,009892 -- -6,43% -22,42% -77,84%

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот OneFootball Credits на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 8 Нейтрально 10 Покупка 8 Скользящие средние : Продажа Продажа 7 Нейтрально 5 Покупка 2 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 5 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,00991 0,0099 R2 0,0099 0,0099 R1 0,0099 0,0099 PP 0,00989 0,00989 S1 0,00989 0,00989 S2 0,00988 0,00989 S3 0,00988 0,00988

Рыночные сигналы OneFootball Credits Текущий чистый объем открытых ордеров -0,07M $1,66 M $1,72 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,03 M 3-дневные активные продажи $0,03 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $0,06 M 7-дневные активные продажи $0,07 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала OneFootball Credits Чистый приток Цена OFCUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,01 2026-08-09 -$0,03 M 0,01 2026-08-08 $0,02 M 0,01 2026-08-07 $0,03 M 0,01 2026-08-06 $0,00 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте OneFootball Credits (OFC) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы OneFootball Credits в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч OFC / USDT $0,009892 $0,009892 $0,009892 -1,85% 8.18M (USDT) Торговля