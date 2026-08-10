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Технический анализ OneFootball Credits (OFC) за сегодня

Технический анализ OneFootball Credits (OFC) за сегодня

Страница анализа OneFootball Credits предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике OFC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе OneFootball Credits ниже.

Изменение цены OneFootball Credits (OFC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,009892---6,43%-22,42%-77,84%
Узнайте больше о цене OneFootball Credits

Технические индикаторы OneFootball Credits

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот OneFootball Credits на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 8
Нейтрально 10
Покупка 8
Скользящие средние:ПродажаПродажа 7Нейтрально 5Покупка 2
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 5Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00991
0,0099
R2
0,0099
0,0099
R1
0,0099
0,0099
PP
0,00989
0,00989
S1
0,00989
0,00989
S2
0,00988
0,00989
S3
0,00988
0,00988

Рыночные сигналы OneFootball Credits

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,07M
$1,66 M
$1,72 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,06 M
7-дневные активные продажи
$0,07 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала OneFootball Credits

Чистый притокЦена OFCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,01
2026-08-09-$0,03 M0,01
2026-08-08$0,02 M0,01
2026-08-07$0,03 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OFC/USDT
$0,009892
$0,009892$0,009892
-1,85%
8.18M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор OFC в USD

Сумма

OFC
OFC
USD
USD

1 OFC = 0,009892 USD

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