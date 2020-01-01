Токеномика ODIN (ODIN) Откройте для себя ключевую информацию о ODIN (ODIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ODIN (ODIN) ODIN – первая и единственная криптовалюта Lord memecoin. Она построена на 2 уровне Bitcoin – Stacks. Официальный сайт: https://vikingswap.io/ Обозреватель блоков: https://explorer.hiro.so/txid/SP2X2Z28NXZVJFCJPBR9Q3NBVYBK3GPX8PXA3R83C.odin-tkn?chain=mainnet Купить ODIN сейчас!

Токеномика и анализ цен ODIN (ODIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ODIN (ODIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,34K $ 32,34K $ 32,34K Исторический максимум: $ 0,00015831 $ 0,00015831 $ 0,00015831 Исторический минимум: $ 0,000001930623471303 $ 0,000001930623471303 $ 0,000001930623471303 Текущая цена: $ 0,00000154 $ 0,00000154 $ 0,00000154 Узнайте больше о цене ODIN (ODIN)

Токеномика ODIN (ODIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ODIN (ODIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ODIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ODIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ODIN, изучите текущую цену ODIN!

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