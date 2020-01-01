Токеномика Orchai (OCH) Откройте для себя ключевую информацию о Orchai (OCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Orchai (OCH) Orchai — это платформа DeFi с низким кодом, предлагающая множество протоколов и функций на базе искусственного интеллекта. Благодаря разнообразной экосистеме различных продуктов Orchai стремится достичь двух конечных целей: улучшить стратегии управления и инвестирования (используя возможности DeFi с низким кодом на основе искусственного интеллекта) и оптимизировать потоки активов (используя 2 протокола: Liquid Stacking и Money Market). Сила Orchai заключается в его межсетевых функциях и поддержке искусственного интеллекта, раскрывающей потенциал DeFi с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Официальный сайт: https://orchai.io Whitepaper: https://docs.orchai.io/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x19373ecbb4b8cc2253d70f2a246fa299303227ba Купить OCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Orchai (OCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Orchai (OCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 842,00K $ 842,00K $ 842,00K Исторический максимум: $ 3,2 $ 3,2 $ 3,2 Исторический минимум: $ 0,04105707216049287 $ 0,04105707216049287 $ 0,04105707216049287 Текущая цена: $ 0,0421 $ 0,0421 $ 0,0421 Узнайте больше о цене Orchai (OCH)

Токеномика Orchai (OCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Orchai (OCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OCH, изучите текущую цену OCH!

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