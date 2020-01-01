Токеномика Orchai (OCH)

Токеномика Orchai (OCH)

Откройте для себя ключевую информацию о Orchai (OCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Orchai (OCH)

Orchai — это платформа DeFi с низким кодом, предлагающая множество протоколов и функций на базе искусственного интеллекта. Благодаря разнообразной экосистеме различных продуктов Orchai стремится достичь двух конечных целей: улучшить стратегии управления и инвестирования (используя возможности DeFi с низким кодом на основе искусственного интеллекта) и оптимизировать потоки активов (используя 2 протокола: Liquid Stacking и Money Market). Сила Orchai заключается в его межсетевых функциях и поддержке искусственного интеллекта, раскрывающей потенциал DeFi с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Официальный сайт:
https://orchai.io
Whitepaper:
https://docs.orchai.io/whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x19373ecbb4b8cc2253d70f2a246fa299303227ba

Токеномика и анализ цен Orchai (OCH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Orchai (OCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 20,00M
$ 20,00M$ 20,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 842,00K
$ 842,00K$ 842,00K
Исторический максимум:
$ 3,2
$ 3,2$ 3,2
Исторический минимум:
$ 0,04105707216049287
$ 0,04105707216049287$ 0,04105707216049287
Текущая цена:
$ 0,0421
$ 0,0421$ 0,0421

Токеномика Orchai (OCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Orchai (OCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OCH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OCH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OCH, изучите текущую цену OCH!

Как купить OCH

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История цены Orchai (OCH)

Анализ истории цены OCH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.