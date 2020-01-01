Токеномика OrangeDX (O4DX) Откройте для себя ключевую информацию о OrangeDX (O4DX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OrangeDX (O4DX) OrangeDX - это передовой DeFi хаб первого поколения для Биткоина, который предоставляет многогранную платформу, позволяющую пользователям торговать, обменивать, обеспечивать и запускать токены BRC20 и мост EVM. Комплексный набор услуг также распространяется на заимствование и кредитование, обеспечивая целостный опыт DeFi для пользователей. Официальный сайт: https://orangedx.com/ Whitepaper: https://orangedx.gitbook.io/orangedx/ Обозреватель блоков: https://ordiscan.com/inscription/56398255 Купить O4DX сейчас!

Токеномика и анализ цен OrangeDX (O4DX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OrangeDX (O4DX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 250,00K $ 250,00K $ 250,00K Исторический максимум: $ 0,4 $ 0,4 $ 0,4 Исторический минимум: $ 0,001711713269752448 $ 0,001711713269752448 $ 0,001711713269752448 Текущая цена: $ 0,0025 $ 0,0025 $ 0,0025 Узнайте больше о цене OrangeDX (O4DX)

Токеномика OrangeDX (O4DX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OrangeDX (O4DX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов O4DX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов O4DX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой O4DX, изучите текущую цену O4DX!

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