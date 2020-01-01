Токеномика OrangeDX (O4DX)

Токеномика OrangeDX (O4DX)

Откройте для себя ключевую информацию о OrangeDX (O4DX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о OrangeDX (O4DX)

OrangeDX - это передовой DeFi хаб первого поколения для Биткоина, который предоставляет многогранную платформу, позволяющую пользователям торговать, обменивать, обеспечивать и запускать токены BRC20 и мост EVM. Комплексный набор услуг также распространяется на заимствование и кредитование, обеспечивая целостный опыт DeFi для пользователей.

Официальный сайт:
https://orangedx.com/
Whitepaper:
https://orangedx.gitbook.io/orangedx/
Обозреватель блоков:
https://ordiscan.com/inscription/56398255

Токеномика и анализ цен OrangeDX (O4DX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OrangeDX (O4DX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 250,00K
$ 250,00K$ 250,00K
Исторический максимум:
$ 0,4
$ 0,4$ 0,4
Исторический минимум:
$ 0,001711713269752448
$ 0,001711713269752448$ 0,001711713269752448
Текущая цена:
$ 0,0025
$ 0,0025$ 0,0025

Токеномика OrangeDX (O4DX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OrangeDX (O4DX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов O4DX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов O4DX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой O4DX, изучите текущую цену O4DX!

Как купить O4DX

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История цены OrangeDX (O4DX)

Анализ истории цены O4DX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены O4DX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.