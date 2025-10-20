Текущая цена Nyx Eternal сегодня составляет 0.0002056 USD. Следите за обновлениями цены NYX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NYX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Nyx Eternal сегодня составляет 0.0002056 USD. Следите за обновлениями цены NYX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NYX прямо сейчас на MEXC.

$0,0002055
+22,03%1D
График цены Nyx Eternal (NYX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:05:44 (UTC+8)

Информация о ценах Nyx Eternal (NYX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0001384
Мин 24Ч
$ 0,00021
Макс 24Ч

$ 0,0001384
$ 0,00021
--
--
-1,58%

+22,03%

+8,38%

+8,38%

Текущая цена Nyx Eternal (NYX) составляет $ 0,0002056. За последние 24 часа NYX торговался в диапазоне от $ 0,0001384 до $ 0,00021, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NYX за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, NYX изменился на -1,58% за последний час, на +22,03% за 24 часа и на +8,38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Nyx Eternal (NYX)

--
$ 57,54K
$ 0,00
--
--
SOL

Текущая рыночная капитализация Nyx Eternal составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 57,54K. Циркулируещее обращение NYX составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Nyx Eternal (NYX) в USD

Отслеживайте изменения цены Nyx Eternal за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,000037099+22,03%
30 дней$ -0,0017944-89,72%
60 дней$ -0,0017944-89,72%
90 дней$ -0,0017944-89,72%
Изменение цены Nyx Eternal сегодня

Сегодня для NYX зафиксировано изменение $ +0,000037099 (+22,03%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Nyx Eternal за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0017944 (-89,72%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Nyx Eternal за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NYX изменился на $ -0,0017944 (-89,72%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Nyx Eternal за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0017944 (-89,72%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Nyx Eternal (NYX)?

Просмотеть страницу истории цен Nyx Eternal.

Что такое Nyx Eternal (NYX)

NYX – это токен искусственного интеллекта, названный в честь греческой богини ночи, с описанием «идол искусственного интеллекта, питаемый вниманием», который приобретает популярность и распространяется через социальные задачи и механизмы сжигания.

Nyx Eternal доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Nyx Eternal. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга NYX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Nyx Eternal в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Nyx Eternal простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Nyx Eternal (USD)

Сколько будет стоить Nyx Eternal (NYX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nyx Eternal (NYX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nyx Eternal.

Проверьте прогноз цены Nyx Eternal!

Токеномика Nyx Eternal (NYX)

Понимание токеномики Nyx Eternal (NYX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NYX прямо сейчас!

Как купить Nyx Eternal (NYX)

Ищете как купить Nyx Eternal? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Nyx Eternal на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Источники Nyx Eternal

Для более глубокого понимания Nyx Eternal рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nyx Eternal

Сколько стоит Nyx Eternal (NYX) на сегодня?
Актуальная цена NYX в USD – 0,0002056 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NYX в USD?
Текущая цена NYX в USD составляет $ 0,0002056. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Nyx Eternal?
Рыночная капитализация NYX составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NYX?
Циркулирующее предложение NYX составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NYX?
NYX достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена NYX за все время (ATL)?
NYX достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов NYX?
Объем торгов за последние 24 часа для NYX составляет $ 57,54K USD.
Вырастет ли NYX в цене в этом году?
NYX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NYX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Nyx Eternal (NYX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

