Токеномика Nyan Heroes (NYAN)

Токеномика Nyan Heroes (NYAN)

Откройте для себя ключевую информацию о Nyan Heroes (NYAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Nyan Heroes (NYAN)

Nyan Heroes - это соревновательный шутер с кошками, пилотирующими машинами. Nyan Heroes создавалась в течение 2 лет в сети Solana и была признана геймерами и создателями как самый продвинутый шутер в web3, и в настоящее время является одной из самых горячих предзапускных игр.

Официальный сайт:
https://nyanheroes.com/
Whitepaper:
https://nyan-heroes.gitbook.io/nyan-heroes/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/NYANpAp9Cr7YarBNrby7Xx4xU6No6JKTBuohNA3yscP

Токеномика и анализ цен Nyan Heroes (NYAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nyan Heroes (NYAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 387,71K
$ 387,71K$ 387,71K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 101,05M
$ 101,05M$ 101,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1
$ 1$ 1
Исторический минимум:
$ 0,001554127561318834
$ 0,001554127561318834$ 0,001554127561318834
Текущая цена:
$ 0,003837
$ 0,003837$ 0,003837

Токеномика Nyan Heroes (NYAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nyan Heroes (NYAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NYAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NYAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NYAN, изучите текущую цену NYAN!

Как купить NYAN

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История цены Nyan Heroes (NYAN)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.