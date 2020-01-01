Токеномика Nyan Heroes (NYAN) Откройте для себя ключевую информацию о Nyan Heroes (NYAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nyan Heroes (NYAN) Nyan Heroes - это соревновательный шутер с кошками, пилотирующими машинами. Nyan Heroes создавалась в течение 2 лет в сети Solana и была признана геймерами и создателями как самый продвинутый шутер в web3, и в настоящее время является одной из самых горячих предзапускных игр. Официальный сайт: https://nyanheroes.com/ Whitepaper: https://nyan-heroes.gitbook.io/nyan-heroes/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/NYANpAp9Cr7YarBNrby7Xx4xU6No6JKTBuohNA3yscP Купить NYAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Nyan Heroes (NYAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nyan Heroes (NYAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 387,71K $ 387,71K $ 387,71K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 101,05M $ 101,05M $ 101,05M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Исторический минимум: $ 0,001554127561318834 $ 0,001554127561318834 $ 0,001554127561318834 Текущая цена: $ 0,003837 $ 0,003837 $ 0,003837 Узнайте больше о цене Nyan Heroes (NYAN)

Токеномика Nyan Heroes (NYAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nyan Heroes (NYAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NYAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NYAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NYAN, изучите текущую цену NYAN!

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