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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по NEXPACE, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по NEXPACE, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ NEXPACE (NXPC) за сегодня

Технический анализ NEXPACE (NXPC) за сегодня

Страница анализа NEXPACE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NXPC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе NEXPACE ниже.

Изменение цены NEXPACE (NXPC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,229---3,46%-14,17%-28,67%
Узнайте больше о цене NEXPACE

Технические индикаторы NEXPACE

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот NEXPACE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 4
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 2Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2283
0,2282
R2
0,2282
0,2282
R1
0,2282
0,2282
PP
0,2281
0,2281
S1
0,2281
0,2281
S2
0,228
0,2281
S3
0,228
0,228

Рыночные сигналы NEXPACE

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,28M
$6,64 M
$6,92 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,04 M
7-дневные активные продажи
$0,03 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала NEXPACE

Чистый притокЦена NXPCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,23
2026-08-09$0,00 M0,23
2026-08-08$0,01 M0,24
2026-08-07$0,00 M0,24
2026-08-06-$0,02 M0,24

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NXPC/USDT
$0,229
$0,229$0,229
-2,34%
247.81K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NXPC в USD

Сумма

NXPC
NXPC
USD
USD

1 NXPC = 0,229 USD

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