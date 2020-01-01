Токеномика Nura Labs (NURA) Откройте для себя ключевую информацию о Nura Labs (NURA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nura Labs (NURA) Nura Labs – это инновационная студия Web3, занимающаяся созданием интеллектуальной, безопасной и масштабируемой инфраструктуры для децентрализованной экономики. Являясь разработчиком Nura Wallet, команда объединяет блокчейн-инжиниринг, ИИ-автоматизацию и продуманный пользовательский опыт для создания инструментов, способствующих практическому применению и массовому внедрению технологий Web3. Официальный сайт: https://nura.gg/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x926759A8EaEcFADb5D8bdC7A9C7B193C5085F507 Купить NURA сейчас!

Токеномика и анализ цен Nura Labs (NURA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nura Labs (NURA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,25M $ 7,25M $ 7,25M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 8,05B $ 8,05B $ 8,05B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,00M $ 9,00M $ 9,00M Исторический максимум: $ 0,002523 $ 0,002523 $ 0,002523 Исторический минимум: $ 0,000646577487963092 $ 0,000646577487963092 $ 0,000646577487963092 Текущая цена: $ 0,0008996 $ 0,0008996 $ 0,0008996 Узнайте больше о цене Nura Labs (NURA)

Токеномика Nura Labs (NURA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nura Labs (NURA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NURA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NURA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NURA, изучите текущую цену NURA!

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