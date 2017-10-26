Токеномика NULS (NULS) Откройте для себя ключевую информацию о NULS (NULS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NULS (NULS) NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains. Официальный сайт: https://nuls.io Whitepaper: https://docs.nuls.io Обозреватель блоков: https://nulscan.io Купить NULS сейчас!

Токеномика и анализ цен NULS (NULS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NULS (NULS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,81M $ 1,81M $ 1,81M Общее предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Оборотное предложение: $ 112,98M $ 112,98M $ 112,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,36M $ 3,36M $ 3,36M Исторический максимум: $ 2,1725 $ 2,1725 $ 2,1725 Исторический минимум: $ 0,01324560246211443 $ 0,01324560246211443 $ 0,01324560246211443 Текущая цена: $ 0,01602 $ 0,01602 $ 0,01602 Узнайте больше о цене NULS (NULS)

Токеномика NULS (NULS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NULS (NULS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NULS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NULS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NULS, изучите текущую цену NULS!

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