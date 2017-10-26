Токеномика NULS (NULS)

Токеномика NULS (NULS)

Откройте для себя ключевую информацию о NULS (NULS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NULS (NULS)

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

Официальный сайт:
https://nuls.io
Whitepaper:
https://docs.nuls.io
Обозреватель блоков:
https://nulscan.io

Токеномика и анализ цен NULS (NULS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NULS (NULS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,81M
$ 1,81M$ 1,81M
Общее предложение:
$ 210,00M
$ 210,00M$ 210,00M
Оборотное предложение:
$ 112,98M
$ 112,98M$ 112,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,36M
$ 3,36M$ 3,36M
Исторический максимум:
$ 2,1725
$ 2,1725$ 2,1725
Исторический минимум:
$ 0,01324560246211443
$ 0,01324560246211443$ 0,01324560246211443
Текущая цена:
$ 0,01602
$ 0,01602$ 0,01602

Токеномика NULS (NULS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NULS (NULS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NULS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NULS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NULS, изучите текущую цену NULS!

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История цены NULS (NULS)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.