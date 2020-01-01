Токеномика Nereus (NRS) Откройте для себя ключевую информацию о Nereus (NRS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nereus (NRS) Nereus Finance – это платформа для торговли деривативами на Polygon, сочетающая в себе прозрачность и безопасность DeFi с производительностью и удобством CEX, предлагающая кредитное плечо до 150x для максимально эффективного использования капитала при торговле различными инструментами (крипто, форекс, сырьевые товары, рынки предсказаний). Официальный сайт: https://www.nereus.finance Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1K0xKADJAqf6flbM2q1tinhv-vN-Wxxbx62VGKJRNSM0/edit?usp=sharing Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x94615302bcb36309371ea7454f3e99a4002105de Купить NRS сейчас!

Токеномика и анализ цен Nereus (NRS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nereus (NRS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 7,64908 $ 7,64908 $ 7,64908 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,11745 $ 0,11745 $ 0,11745 Узнайте больше о цене Nereus (NRS)

Токеномика Nereus (NRS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nereus (NRS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NRS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NRS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NRS, изучите текущую цену NRS!

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