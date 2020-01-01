Токеномика Nordek (NRK) Откройте для себя ключевую информацию о Nordek (NRK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nordek (NRK) NORDEK стремится стать наиболее удобной для бизнеса и потребителей блокчейн-экосистемой для повсеместного внедрения web3-платежей. Официальный сайт: https://nordek.io Whitepaper: https://nordek.io/NORDEK%20WHITEPAPER.pdf Обозреватель блоков: https://nordekscan.com/ Купить NRK сейчас!

Токеномика и анализ цен Nordek (NRK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nordek (NRK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 490,63K $ 490,63K $ 490,63K Общее предложение: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Оборотное предложение: $ 636,76M $ 636,76M $ 636,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,62M $ 1,62M $ 1,62M Исторический максимум: $ 0,16849 $ 0,16849 $ 0,16849 Исторический минимум: $ 0,000356160403878966 $ 0,000356160403878966 $ 0,000356160403878966 Текущая цена: $ 0,0007705 $ 0,0007705 $ 0,0007705 Узнайте больше о цене Nordek (NRK)

Токеномика Nordek (NRK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nordek (NRK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NRK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NRK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NRK, изучите текущую цену NRK!

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