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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Non-Playable Coin, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Non-Playable Coin, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Non-Playable Coin (NPC) за сегодня

Технический анализ Non-Playable Coin (NPC) за сегодня

Страница анализа Non-Playable Coin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NPC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Non-Playable Coin ниже.

Изменение цены Non-Playable Coin (NPC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00563--+5,56%-19,30%-28,31%
Узнайте больше о цене Non-Playable Coin

Технические индикаторы Non-Playable Coin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Non-Playable Coin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 2
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 1Покупка 13
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,005697
0,005692
R2
0,005692
0,005689
R1
0,005689
0,005687
PP
0,005684
0,005684
S1
0,005681
0,005681
S2
0,005676
0,005679
S3
0,005673
0,005676

Рыночные сигналы Non-Playable Coin

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,05 M
$0,06 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Non-Playable Coin

Чистый притокЦена NPCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Non-Playable Coin

Торгуйте Non-Playable Coin (NPC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Non-Playable Coin в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NPC/USDT
$0,00563
$0,00563$0,00563
-0,63%
14.42M (USDT)
NPC/USDC
$0,005629
$0,005629$0,005629
-0,60%
9.54M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NPC в USD

Сумма

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USD

1 NPC = 0,00563 USD

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