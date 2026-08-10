Технический анализ Non-Playable Coin (NPC) за сегодня Страница анализа Non-Playable Coin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NPC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Non-Playable Coin ниже. Регистрация

Изменение цены Non-Playable Coin (NPC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,00563 -- +5,56% -19,30% -28,31%

Технические индикаторы Non-Playable Coin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Non-Playable Coin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 17 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 1 Покупка 13 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 1 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,005697 0,005692 R2 0,005692 0,005689 R1 0,005689 0,005687 PP 0,005684 0,005684 S1 0,005681 0,005681 S2 0,005676 0,005679 S3 0,005673 0,005676

Рыночные сигналы Non-Playable Coin Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,05 M $0,06 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,00 M 3-дневные активные продажи $0,00 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,01 M 7-дневные активные продажи $0,01 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Non-Playable Coin Чистый приток Цена NPCUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,01 2026-08-09 $0,00 M 0,01 2026-08-08 $0,00 M 0,01 2026-08-07 $0,00 M 0,01 2026-08-06 $0,00 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Non-Playable Coin (NPC) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Non-Playable Coin в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч NPC / USDT $0,00563 $0,00563 $0,00563 -0,63% 14.42M (USDT) Торговля NPC / USDC $0,005629 $0,005629 $0,005629 -0,60% 9.54M (USDT) Торговля