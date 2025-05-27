Что такое Nova Agent (NOVAAI)

Nova Agent – это блокчейн-экосистема на базе искусственного интеллекта, призванная совершить революцию в децентрализованных технологиях. Благодаря блокчейну NovaAI и интегрированному кошельку она обеспечивает безопасность и масштабируемость. ИИ-агенты оптимизируют транзакции, а пользователи могут майнить токены, участвовать в аирдропах и участвовать в экономике NOVA.

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Nova Agent Прогноз Цены

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NOVAAI на местную валюту

1 NOVAAI к VND ₫ 0,066589677 1 NOVAAI к AUD A$ 0,00000402535 1 NOVAAI к GBP ￡ 0,00000189581 1 NOVAAI к EUR € 0,00000228536 1 NOVAAI к USD $ 0,000002597 1 NOVAAI к MYR RM 0,00001098531 1 NOVAAI к TRY ₺ 0,00010112718 1 NOVAAI к JPY ¥ 0,0003734486 1 NOVAAI к RUB ₽ 0,00020807164 1 NOVAAI к INR ₹ 0,00022180977 1 NOVAAI к IDR Rp 0,04257376368 1 NOVAAI к PHP ₱ 0,00014423738 1 NOVAAI к EGP ￡E. 0,00012927866 1 NOVAAI к BRL R$ 0,00001472499 1 NOVAAI к CAD C$ 0,00000355789 1 NOVAAI к BDT ৳ 0,00031639251 1 NOVAAI к NGN ₦ 0,00410915519 1 NOVAAI к UAH ₴ 0,00010798326 1 NOVAAI к VES Bs 0,000244118 1 NOVAAI к PKR Rs 0,00073134117 1 NOVAAI к KZT ₸ 0,00132228852 1 NOVAAI к THB ฿ 0,00008507772 1 NOVAAI к TWD NT$ 0,00007791 1 NOVAAI к AED د.إ 0,00000953099 1 NOVAAI к CHF Fr 0,00000212954 1 NOVAAI к HKD HK$ 0,00002033451 1 NOVAAI к MAD .د.م 0,00002381449 1 NOVAAI к MXN $ 0,00005001822

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