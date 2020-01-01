Токеномика Blast Royale (NOOB) Откройте для себя ключевую информацию о Blast Royale (NOOB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blast Royale (NOOB) Blast Royale – это мобильная игра Battle Royale для поколения web3! Мы собираемся привлечь следующий миллиард игроков к блокчейну через FUN! Удерживая NOOB, мы все станем профи. Официальный сайт: https://www.blastroyale.com/ Whitepaper: https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c Купить NOOB сейчас!

Токеномика и анализ цен Blast Royale (NOOB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blast Royale (NOOB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 512,00M $ 512,00M $ 512,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,25K $ 38,25K $ 38,25K Исторический максимум: $ 0,13998 $ 0,13998 $ 0,13998 Исторический минимум: $ 0,000082242418109239 $ 0,000082242418109239 $ 0,000082242418109239 Текущая цена: $ 0,0000747 $ 0,0000747 $ 0,0000747 Узнайте больше о цене Blast Royale (NOOB)

Токеномика Blast Royale (NOOB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blast Royale (NOOB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOOB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOOB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOOB, изучите текущую цену NOOB!

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