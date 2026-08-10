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Технический анализ Nomina (NOM) за сегодня

Технический анализ Nomina (NOM) за сегодня

Страница анализа Nomina предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NOM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Nomina ниже.

Изменение цены Nomina (NOM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,001695--+18,86%+6,40%-33,95%
Узнайте больше о цене Nomina

Технические индикаторы Nomina

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Nomina на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 7
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 0Покупка 13
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 2Нейтрально 7Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,001695
0,001694
R2
0,001694
0,001694
R1
0,001694
0,001694
PP
0,001693
0,001693
S1
0,001693
0,001693
S2
0,001692
0,001693
S3
0,001692
0,001692

Рыночные сигналы Nomina

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,21M
$3,50 M
$3,72 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,13 M
3-дневные активные продажи
$0,13 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,74 M
7-дневные активные продажи
$0,74 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Nomina

Чистый притокЦена NOMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,04 M0,00
2026-08-08-$0,03 M0,00
2026-08-07-$0,02 M0,00
2026-08-06-$0,12 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NOM/USDT
$0,001695
$0,001695$0,001695
+0,41%
39.36M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NOM в USD

Сумма

NOM
NOM
USD
USD

1 NOM = 0,001695 USD

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