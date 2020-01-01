Токеномика NOI Exchange (NOI) Откройте для себя ключевую информацию о NOI Exchange (NOI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NOI Exchange (NOI) Биржа NOI создает первую в мире криптовалютную биржу и биржу RWA (Real World Assets) с многоязычным физическим колл-центром, который будет заниматься как обслуживанием, так и продажами. Это огромная ценность для людей старше 50, которые ожидают такой поддержки, которую в настоящее время не предлагает ни одна другая биржа. Официальный сайт: https://www.noiexchange.net/ Whitepaper: https://www.dropbox.com/scl/fi/xugr8h4klbhaglmswzs53/NOI-PITCH-DECK-04.25.pdf?rlkey=7heln6v3k1bxlykti6hglshs8&e=1&st=hmpelxuu&dl=0 Обозреватель блоков: https://optimistic.etherscan.io/token/0x4793405c2231d8646f8ee79e120c230c574b0c4b Купить NOI сейчас!

Токеномика и анализ цен NOI Exchange (NOI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NOI Exchange (NOI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0064 $ 0,0064 $ 0,0064 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000723 $ 0,0000723 $ 0,0000723 Узнайте больше о цене NOI Exchange (NOI)

Токеномика NOI Exchange (NOI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NOI Exchange (NOI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOI, изучите текущую цену NOI!

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