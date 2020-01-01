Токеномика NOI Exchange (NOI)

Токеномика NOI Exchange (NOI)

Откройте для себя ключевую информацию о NOI Exchange (NOI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NOI Exchange (NOI)

Биржа NOI создает первую в мире криптовалютную биржу и биржу RWA (Real World Assets) с многоязычным физическим колл-центром, который будет заниматься как обслуживанием, так и продажами. Это огромная ценность для людей старше 50, которые ожидают такой поддержки, которую в настоящее время не предлагает ни одна другая биржа.

Официальный сайт:
https://www.noiexchange.net/
Whitepaper:
https://www.dropbox.com/scl/fi/xugr8h4klbhaglmswzs53/NOI-PITCH-DECK-04.25.pdf?rlkey=7heln6v3k1bxlykti6hglshs8&e=1&st=hmpelxuu&dl=0
Обозреватель блоков:
https://optimistic.etherscan.io/token/0x4793405c2231d8646f8ee79e120c230c574b0c4b

Токеномика и анализ цен NOI Exchange (NOI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NOI Exchange (NOI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,0064
$ 0,0064$ 0,0064
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,0000723
$ 0,0000723$ 0,0000723

Токеномика NOI Exchange (NOI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NOI Exchange (NOI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NOI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NOI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOI, изучите текущую цену NOI!

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История цены NOI Exchange (NOI)

Анализ истории цены NOI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.