Что такое NOI Exchange (NOI)

Биржа NOI создает первую в мире криптовалютную биржу и биржу RWA (Real World Assets) с многоязычным физическим колл-центром, который будет заниматься как обслуживанием, так и продажами. Это огромная ценность для людей старше 50, которые ожидают такой поддержки, которую в настоящее время не предлагает ни одна другая биржа.

NOI Exchange доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в NOI Exchange. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга NOI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о NOI Exchange в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки NOI Exchange простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

NOI Exchange Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как NOI Exchange, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена NOI в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены NOI Exchange.

История цен NOI Exchange

Отслеживание траектории движения цены NOI дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории NOI в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен NOI Exchange.

Как купить NOI Exchange (NOI)

Ищете как купить NOI Exchange? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести NOI Exchange на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

NOI на местную валюту

1 NOI к VND ₫ 56,717892 1 NOI к AUD A$ 0,00338436 1 NOI к GBP ￡ 0,00161476 1 NOI к EUR € 0,00192444 1 NOI к USD $ 0,002212 1 NOI к MYR RM 0,00931252 1 NOI к TRY ₺ 0,08611316 1 NOI к JPY ¥ 0,31602844 1 NOI к RUB ₽ 0,17638488 1 NOI к INR ₹ 0,1882412 1 NOI к IDR Rp 35,67741436 1 NOI к PHP ₱ 0,12245632 1 NOI к EGP ￡E. 0,1101576 1 NOI к BRL R$ 0,0124978 1 NOI к CAD C$ 0,00303044 1 NOI к BDT ৳ 0,26988612 1 NOI к NGN ₦ 3,49998124 1 NOI к UAH ₴ 0,09210768 1 NOI к VES Bs 0,207928 1 NOI к PKR Rs 0,623784 1 NOI к KZT ₸ 1,12741216 1 NOI к THB ฿ 0,0721112 1 NOI к TWD NT$ 0,06627152 1 NOI к AED د.إ 0,00811804 1 NOI к CHF Fr 0,00181384 1 NOI к HKD HK$ 0,01731996 1 NOI к MAD .د.م 0,02030616 1 NOI к MXN $ 0,0424704

Источники NOI Exchange

Для более глубокого понимания NOI Exchange рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NOI Exchange Какова цена NOI Exchange (NOI) сегодня? Текущая цена NOI Exchange (NOI) составляет 0,002212 USD . Какова рыночная капитализация NOI Exchange (NOI)? Текущая рыночная капитализация NOI Exchange составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения NOI на его рыночную цену в реальном времени 0,002212 USD . Каково оборотное предложение NOI Exchange (NOI)? Текущее оборотное предложение NOI Exchange (NOI) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена NOI Exchange (NOI)? По состоянию на 2025-05-26 самая высокая цена NOI Exchange (NOI) составляет 0,0064 USD . Каков 24-часовой объем торгов NOI Exchange (NOI)? 24-часовой объем торгов NOI Exchange (NOI) составляет $ 118,15K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

Главные новости

Что такое AWE Network (AWE)? Полное руководство по Autonomous Worlds Engine и монете AWE В стремительно развивающемся мире технологий ИИ и блокчейна революционный проект меняет наше представление о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и автономных систем. AWE Network представляет собой парадигмальный сдвиг от изолированных инструментов ИИ к динамическим, совместным экосистемам, в которых тысячи агентов ИИ взаимодействуют, обучаются и развиваются вместе. Это всестороннее руководство исследует революционный Autonomous Worlds Engine AWE, уникальную утилиту токена $AWE и то, как эта инновационная платформа создает инфраструктуру для следующего поколения приложений на базе ИИ. Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом ИИ, инвестором в блокчейн или разработчиком, заинтересованным в многопользовательских системах, понимание AWE Network предлагает идеи о будущем автономных миров и децентрализованного сотрудничества ИИ.

Что такое HUMA Finance? Полный гид по сети PayFi и криптовалюте $HUMA В современную цифровую эпоху глобальные финансы остаются раздражающе медленными – торговцы ждут дней для расчетов, поставщики терпят 60-90 дневные условия оплаты, а триллионы долларов остаются без дела в режиме ожидания расчетов. HUMA Finance революционизирует это с помощью первой в мире сети PayFi, позволяя мгновенные 24/7 платежи с использованием стейблкоинов, одновременно демократизируя доступ к институциональным доходам. С $3.8 миллиарда обработанных и постоянными двузначными доходами, HUMA доказывает, что более быстрые и справедливые финансы уже здесь. Этот гид исследует инновации HUMA в области PayFi, токеномику $HUMA и почему она представляет собой основополагающий сдвиг в глобальной финансовой инфраструктуре.