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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по NODE, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по NODE, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ NODE (NODE) за сегодня

Технический анализ NODE (NODE) за сегодня

Страница анализа NODE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NODE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе NODE ниже.

Изменение цены NODE (NODE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,005893---2,03%-7,71%-47,67%
Узнайте больше о цене NODE

Поток капитала NODE

Чистый притокЦена NODEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о NODE

Торгуйте NODE (NODE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы NODE в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NODE/USDT
$0,005893
$0,005893$0,005893
-0,13%
9.64M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NODE в USD

Сумма

NODE
NODE
USD
USD

1 NODE = 0,005893 USD

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