Технический анализ NODE (NODE) за сегодня
Изменение цены NODE (NODE)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,005893
|--
|-2,03%
|-7,71%
|-47,67%
Поток капитала NODE
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,00 M
|0,01
|2026-08-09
|$0,00 M
|0,01
|2026-08-08
|$0,00 M
|0,01
|2026-08-07
|$0,00 M
|0,01
|2026-08-06
|$0,00 M
|0,01
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Узнайте больше о NODE
Торгуйте NODE (NODE) рынками на MEXC
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы NODE в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Отказ от ответственности
Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.