Токеномика Nobody Sausage (NOBODYETH) Откройте для себя ключевую информацию о Nobody Sausage (NOBODYETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Nobody Sausage (NOBODYETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nobody Sausage (NOBODYETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420 000,00T $ 420 000,00T $ 420 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,76K $ 11,76K $ 11,76K Исторический максимум: $ 0,0000000000004283 $ 0,0000000000004283 $ 0,0000000000004283 Исторический минимум: $ 0,000000000000077209 $ 0,000000000000077209 $ 0,000000000000077209 Текущая цена: $ 0,000000000000028 $ 0,000000000000028 $ 0,000000000000028 Узнайте больше о цене Nobody Sausage (NOBODYETH) Купить NOBODYETH сейчас!

Информация о Nobody Sausage (NOBODYETH) Любой может быть никем. Любой может быть никем. Официальный сайт: https://nobodys.site/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2d40847616eb0e65222c06eae13626323d90a7b3

Токеномика Nobody Sausage (NOBODYETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nobody Sausage (NOBODYETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOBODYETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOBODYETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOBODYETH, изучите текущую цену NOBODYETH!

Как купить NOBODYETH Заинтересованы в добавлении Nobody Sausage (NOBODYETH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NOBODYETH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить NOBODYETH на MEXC прямо сейчас! История цены Nobody Sausage (NOBODYETH) Анализ истории цены NOBODYETH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены NOBODYETH прямо сейчас! Прогноз цены NOBODYETH Хотите узнать, куда может двигаться NOBODYETH? Наша страница прогноза цены NOBODYETH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NOBODYETH прямо сейчас!

