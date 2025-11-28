Токеномика Nobody Sausage (NOBODYETH)

Токеномика Nobody Sausage (NOBODYETH)

Откройте для себя ключевую информацию о Nobody Sausage (NOBODYETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:25:21 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Nobody Sausage (NOBODYETH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nobody Sausage (NOBODYETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00
Общее предложение:
$ 420 000,00T
$ 420 000,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,76K
$ 11,76K
Исторический максимум:
$ 0,0000000000004283
$ 0,0000000000004283
Исторический минимум:
$ 0,000000000000077209
$ 0,000000000000077209
Текущая цена:
$ 0,000000000000028
$ 0,000000000000028

Информация о Nobody Sausage (NOBODYETH)

Любой может быть никем.

Официальный сайт:
https://nobodys.site/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x2d40847616eb0e65222c06eae13626323d90a7b3

Токеномика Nobody Sausage (NOBODYETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nobody Sausage (NOBODYETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NOBODYETH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NOBODYETH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOBODYETH, изучите текущую цену NOBODYETH!

Как купить NOBODYETH

Заинтересованы в добавлении Nobody Sausage (NOBODYETH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NOBODYETH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Nobody Sausage (NOBODYETH)

Анализ истории цены NOBODYETH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NOBODYETH

Хотите узнать, куда может двигаться NOBODYETH? Наша страница прогноза цены NOBODYETH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

