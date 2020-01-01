Токеномика NexusMind (NMD) Откройте для себя ключевую информацию о NexusMind (NMD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NexusMind (NMD) NexusMind — революционное децентрализованное социальное программное обеспечение. Официальный сайт: https://nexusmind.io/index Whitepaper: https://nexusmind.io/file/white_paper.pdf Обозреватель блоков: https://www.bscscan.com/address/0xa67Ed14c65e7b717674F0d66570c13e77583a68f Купить NMD сейчас!

Токеномика и анализ цен NexusMind (NMD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NexusMind (NMD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 87,62M $ 87,62M $ 87,62M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 10,25M $ 10,25M $ 10,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 855,02M $ 855,02M $ 855,02M Исторический максимум: $ 11,9999 $ 11,9999 $ 11,9999 Исторический минимум: $ 0,9912790251157215 $ 0,9912790251157215 $ 0,9912790251157215 Текущая цена: $ 8,5502 $ 8,5502 $ 8,5502 Узнайте больше о цене NexusMind (NMD)

Токеномика NexusMind (NMD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NexusMind (NMD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NMD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NMD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NMD, изучите текущую цену NMD!

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