Токеномика NIRVANA (NIRVANA)

Токеномика NIRVANA (NIRVANA)

Откройте для себя ключевую информацию о NIRVANA (NIRVANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NIRVANA (NIRVANA)

Nirvana — децентрализованный издатель игр, созданный на базе Ethereum и специально разработанный для игр, ориентированных на сообщество. Используя технологию блокчейна, Nirvana создает обширную экосистему платформы, соединяя баллы и цифровые активы с различных платформ и игр. Nirvana предоставляет SDK под названием Virtual Swift, которой можно интегрировать в игры или платформы. Он обеспечивает связь за пределами традиционных систем начисления баллов, облегчая преобразование баллов в NFT, и управляет временными серверами записей для минимизации рисков, связанных с базами данных услуг и безопасностью. Кроме того, он поддерживает простую обработку в интегрированной системе кошелька на каждом этапе. Благодаря этим разнообразным компонентам и функциональным возможностям Nirvana обеспечивает NFT-тизацию, возможность обмена и использования токенов VANA, а также взаимодействие с различными платформами.

Официальный сайт:
https://nirvana-project.com/
Whitepaper:
http://www.vana-project.com/VANA_WP_en.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xbc391E78B0EA0d1Db04890732742494e7FBFc118

Токеномика и анализ цен NIRVANA (NIRVANA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NIRVANA (NIRVANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 22,84K
$ 22,84K$ 22,84K
Исторический максимум:
$ 1,988
$ 1,988$ 1,988
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,00002284
$ 0,00002284$ 0,00002284

Токеномика NIRVANA (NIRVANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NIRVANA (NIRVANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NIRVANA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NIRVANA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NIRVANA, изучите текущую цену NIRVANA!

Как купить NIRVANA

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История цены NIRVANA (NIRVANA)

Анализ истории цены NIRVANA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NIRVANA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.