Токеномика NIRVANA (NIRVANA) Откройте для себя ключевую информацию о NIRVANA (NIRVANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NIRVANA (NIRVANA) Nirvana — децентрализованный издатель игр, созданный на базе Ethereum и специально разработанный для игр, ориентированных на сообщество. Используя технологию блокчейна, Nirvana создает обширную экосистему платформы, соединяя баллы и цифровые активы с различных платформ и игр. Nirvana предоставляет SDK под названием Virtual Swift, которой можно интегрировать в игры или платформы. Он обеспечивает связь за пределами традиционных систем начисления баллов, облегчая преобразование баллов в NFT, и управляет временными серверами записей для минимизации рисков, связанных с базами данных услуг и безопасностью. Кроме того, он поддерживает простую обработку в интегрированной системе кошелька на каждом этапе. Благодаря этим разнообразным компонентам и функциональным возможностям Nirvana обеспечивает NFT-тизацию, возможность обмена и использования токенов VANA, а также взаимодействие с различными платформами. Официальный сайт: https://nirvana-project.com/ Whitepaper: http://www.vana-project.com/VANA_WP_en.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xbc391E78B0EA0d1Db04890732742494e7FBFc118 Купить NIRVANA сейчас!

Токеномика и анализ цен NIRVANA (NIRVANA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NIRVANA (NIRVANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,84K $ 22,84K $ 22,84K Исторический максимум: $ 1,988 $ 1,988 $ 1,988 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00002284 $ 0,00002284 $ 0,00002284 Узнайте больше о цене NIRVANA (NIRVANA)

Токеномика NIRVANA (NIRVANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NIRVANA (NIRVANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NIRVANA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NIRVANA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NIRVANA, изучите текущую цену NIRVANA!

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