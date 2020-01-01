Токеномика NIRVANA (NIRVANA)
Информация о NIRVANA (NIRVANA)
Nirvana — децентрализованный издатель игр, созданный на базе Ethereum и специально разработанный для игр, ориентированных на сообщество. Используя технологию блокчейна, Nirvana создает обширную экосистему платформы, соединяя баллы и цифровые активы с различных платформ и игр. Nirvana предоставляет SDK под названием Virtual Swift, которой можно интегрировать в игры или платформы. Он обеспечивает связь за пределами традиционных систем начисления баллов, облегчая преобразование баллов в NFT, и управляет временными серверами записей для минимизации рисков, связанных с базами данных услуг и безопасностью. Кроме того, он поддерживает простую обработку в интегрированной системе кошелька на каждом этапе. Благодаря этим разнообразным компонентам и функциональным возможностям Nirvana обеспечивает NFT-тизацию, возможность обмена и использования токенов VANA, а также взаимодействие с различными платформами.
Токеномика и анализ цен NIRVANA (NIRVANA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене NIRVANA (NIRVANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика NIRVANA (NIRVANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики NIRVANA (NIRVANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов NIRVANA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов NIRVANA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NIRVANA, изучите текущую цену NIRVANA!
Как купить NIRVANA
Заинтересованы в добавлении NIRVANA (NIRVANA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NIRVANA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены NIRVANA (NIRVANA)
Анализ истории цены NIRVANA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены NIRVANA
Хотите узнать, куда может двигаться NIRVANA? Наша страница прогноза цены NIRVANA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить NIRVANA (NIRVANA)
Сумма
1 NIRVANA = 0,00002284 USD