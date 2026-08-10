Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Nil Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Nil Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о NIL

Информация о цене NIL

Что такое NIL

Whitepaper NIL

Официальный сайт NIL

Токеномика NIL

Прогноз цен NIL

История NIL

Руководство по покупке NIL

Конвертер валют NIL в фиат

NIL на споте

Фьючерсы NIL USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Nil Token (NIL) за сегодня

Технический анализ Nil Token (NIL) за сегодня

Страница анализа Nil Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NIL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Nil Token ниже.

Изменение цены Nil Token (NIL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04582--+49,98%+30,13%-16,76%
Узнайте больше о цене Nil Token

Технические индикаторы Nil Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Nil Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 1
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04598
0,04595
R2
0,04595
0,04592
R1
0,04589
0,0459
PP
0,04586
0,04586
S1
0,0458
0,04583
S2
0,04577
0,04581
S3
0,04571
0,04577

Рыночные сигналы Nil Token

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,06M
$5,77 M
$6,82 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$4,76 M
3-дневные активные продажи
$4,76 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,04M
7-дневные активные покупки
$6,34 M
7-дневные активные продажи
$6,39 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Nil Token

Чистый притокЦена NILUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,09 M0,04
2026-08-09-$0,27 M0,04
2026-08-08-$0,09 M0,04
2026-08-07$0,03 M0,04
2026-08-06-$0,14 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Nil Token

Торгуйте Nil Token (NIL) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Nil Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NIL/USDT
$0,04586
$0,04586$0,04586
+18,10%
47.87M (USDT)
NIL/USDC
$0,04593
$0,04593$0,04593
+18,16%
41.63M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NIL в USD

Сумма

NIL
NIL
USD
USD

1 NIL = 0,04582 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.