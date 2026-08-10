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Технический анализ Midnight (NIGHT) за сегодня

Технический анализ Midnight (NIGHT) за сегодня

Страница анализа Midnight предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NIGHT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Midnight ниже.

Изменение цены Midnight (NIGHT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01899---0,16%-39,74%-44,49%
Узнайте больше о цене Midnight

Технические индикаторы Midnight

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Midnight на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 1
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01898
0,01897
R2
0,01897
0,01897
R1
0,01897
0,01897
PP
0,01896
0,01896
S1
0,01896
0,01896
S2
0,01895
0,01896
S3
0,01895
0,01895

Рыночные сигналы Midnight

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,25M
$2,66 M
$2,92 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,34 M
3-дневные активные продажи
$0,32 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,85 M
7-дневные активные продажи
$0,83 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Midnight

Чистый притокЦена NIGHTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,11 M0,02
2026-08-09-$0,03 M0,02
2026-08-08$0,06 M0,02
2026-08-07-$0,51 M0,02
2026-08-06-$0,14 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NIGHT/USDT
$0,01899
$0,01899$0,01899
+2,53%
3.33M (USDT)
NIGHT/USDC
$0,01899
$0,01899$0,01899
+2,48%
3.08M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NIGHT в USD

Сумма

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NIGHT
USD
USD

1 NIGHT = 0,01899 USD

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