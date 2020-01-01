Токеномика Neighbourhoods (NHT) Откройте для себя ключевую информацию о Neighbourhoods (NHT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neighbourhoods (NHT) $NHT — это токен ERC-20, который будет служить связующим звеном между инструментами и услугами Neighborhoods и ликвидностью рынка криптовалют. $NHT используются для доступа к инструментам, созданным командой Neighborhoods и разработчиками, которые вносят свой вклад в рынок NH. Эти инструменты упрощают создание масштабируемых социальных приложений в web 3.0. Официальный сайт: https://neighbourhoods.network Whitepaper: https://whitepaper.neighbourhoods.network Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x84342e932797FC62814189f01F0Fb05F52519708 Купить NHT сейчас!

Токеномика и анализ цен Neighbourhoods (NHT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neighbourhoods (NHT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,86M $ 2,86M $ 2,86M Общее предложение: $ 99,00B $ 99,00B $ 99,00B Оборотное предложение: $ 7,97B $ 7,97B $ 7,97B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,51M $ 35,51M $ 35,51M Исторический максимум: $ 0,0045999 $ 0,0045999 $ 0,0045999 Исторический минимум: $ 0,000125886934050665 $ 0,000125886934050665 $ 0,000125886934050665 Текущая цена: $ 0,0003587 $ 0,0003587 $ 0,0003587 Узнайте больше о цене Neighbourhoods (NHT)

Токеномика Neighbourhoods (NHT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neighbourhoods (NHT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NHT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NHT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NHT, изучите текущую цену NHT!

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