Токеномика Neighbourhoods (NHT)

Токеномика Neighbourhoods (NHT)

Откройте для себя ключевую информацию о Neighbourhoods (NHT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Neighbourhoods (NHT)

$NHT — это токен ERC-20, который будет служить связующим звеном между инструментами и услугами Neighborhoods и ликвидностью рынка криптовалют. $NHT используются для доступа к инструментам, созданным командой Neighborhoods и разработчиками, которые вносят свой вклад в рынок NH. Эти инструменты упрощают создание масштабируемых социальных приложений в web 3.0.

Официальный сайт:
https://neighbourhoods.network
Whitepaper:
https://whitepaper.neighbourhoods.network
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x84342e932797FC62814189f01F0Fb05F52519708

Токеномика и анализ цен Neighbourhoods (NHT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neighbourhoods (NHT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,86M
$ 2,86M$ 2,86M
Общее предложение:
$ 99,00B
$ 99,00B$ 99,00B
Оборотное предложение:
$ 7,97B
$ 7,97B$ 7,97B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 35,51M
$ 35,51M$ 35,51M
Исторический максимум:
$ 0,0045999
$ 0,0045999$ 0,0045999
Исторический минимум:
$ 0,000125886934050665
$ 0,000125886934050665$ 0,000125886934050665
Текущая цена:
$ 0,0003587
$ 0,0003587$ 0,0003587

Токеномика Neighbourhoods (NHT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Neighbourhoods (NHT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NHT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NHT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NHT, изучите текущую цену NHT!

Как купить NHT

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История цены Neighbourhoods (NHT)

Анализ истории цены NHT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NHT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.