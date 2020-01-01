Токеномика Gold Fever (NGL) Откройте для себя ключевую информацию о Gold Fever (NGL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gold Fever (NGL) Gold Fever - это захватывающая MMORPG на выживание, полностью принадлежащая игрокам, где они могут добывать и сражаться за $NGL в полностью децентрализованной экономике, управляемой владельцами #CommercialNFTs. Gold Fever также является создателем коммерческого NFT, новой концепции использования NFT - внутриигровых предприятий. Они предоставляют предметы и услуги игрокам. Вы владеете ими вместе с доходом, который они приносят. Официальный сайт: https://goldfever.io/ Whitepaper: https://goldfeverwebadmin.s3.eu-central-1.amazonaws.com/GF_Whitepaper_V1_1ae931441a.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2653891204f463fb2a2f4f412564b19e955166ae Купить NGL сейчас!

Токеномика и анализ цен Gold Fever (NGL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gold Fever (NGL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,3742 $ 0,3742 $ 0,3742 Исторический минимум: $ 0,009369470684083179 $ 0,009369470684083179 $ 0,009369470684083179 Текущая цена: $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 Узнайте больше о цене Gold Fever (NGL)

Токеномика Gold Fever (NGL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gold Fever (NGL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NGL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NGL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NGL, изучите текущую цену NGL!

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