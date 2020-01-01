Токеномика Naga Coin (NGC)

Токеномика Naga Coin (NGC)

Откройте для себя ключевую информацию о Naga Coin (NGC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Naga Coin (NGC)

Naga Coin (NGC) - это криптовалюта, которая стремится стать единой монетой для социальных финансов.

Официальный сайт:
https://nagacoin.io
Whitepaper:
https://docsend.com/view/srsg4zw
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x72dd4b6bd852a3aa172be4d6c5a6dbec588cf131

Токеномика и анализ цен Naga Coin (NGC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Naga Coin (NGC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,13
$ 0,13$ 0,13
Исторический минимум:
$ 0,006448210368096589
$ 0,006448210368096589$ 0,006448210368096589
Текущая цена:
$ 0,01234
$ 0,01234$ 0,01234

Токеномика Naga Coin (NGC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Naga Coin (NGC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NGC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NGC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NGC, изучите текущую цену NGC!

Как купить NGC

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История цены Naga Coin (NGC)

Анализ истории цены NGC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.