Токеномика NFT Ai (NFTAI) Откройте для себя ключевую информацию о NFT Ai (NFTAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NFT Ai (NFTAI) NFTAi – это инновационная Web3-платформа, объединяющая технологию искусственного интеллекта с NFT для переопределения цифрового владения, творчества и полезности активов. Наша миссия – сделать создание, обнаружение и торговлю NFT более интеллектуальными, доступными и выгодными для пользователей с любым уровнем опыта. Официальный сайт: https://nftai.live/ Whitepaper: https://nftai.live/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9qoWenJfm2mNohBhNtVoYEtYsaqvYvPioFrzoK2LZLnY Купить NFTAI сейчас!

Токеномика и анализ цен NFT Ai (NFTAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFT Ai (NFTAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0047 $ 0,0047 $ 0,0047 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,001605 $ 0,001605 $ 0,001605 Узнайте больше о цене NFT Ai (NFTAI)

Токеномика NFT Ai (NFTAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NFT Ai (NFTAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NFTAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NFTAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFTAI, изучите текущую цену NFTAI!

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