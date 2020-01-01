Токеномика NEXADE (NEXD) Откройте для себя ключевую информацию о NEXADE (NEXD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NEXADE (NEXD) NEXADE – это протокол RWA, который предоставляет доходность в стейблкоинах до 20% через институциональные портфели активов реального мира в области торгового финансирования. Эта ончейн-платформа предлагает застрахованные и с учётом рисков решения по доходности, которые привлекательны для институциональных инвесторов, эмитентов стейблкоинов, казначейств протоколов и розничных инвесторов, ищущих реальную доходность. Официальный сайт: https://nexade.finance/ Whitepaper: https://docsend.com/v/vb9rt/nexadewhitepaper Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x3858567501fbf030bd859ee831610fcc710319f4 Купить NEXD сейчас!

Токеномика и анализ цен NEXADE (NEXD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEXADE (NEXD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1035 $ 0,1035 $ 0,1035 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00456 $ 0,00456 $ 0,00456 Узнайте больше о цене NEXADE (NEXD)

Токеномика NEXADE (NEXD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NEXADE (NEXD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEXD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEXD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEXD, изучите текущую цену NEXD!

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