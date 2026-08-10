Технический анализ Newton Protocol (NEWT) за сегодня Страница анализа Newton Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NEWT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Newton Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены Newton Protocol (NEWT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,03944 -- +1,99% -18,92% -50,90%

Технические индикаторы Newton Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Newton Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 16 Нейтрально 2 Покупка 8 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 0 Покупка 2 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 2 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,03945 0,03944 R2 0,03944 0,03944 R1 0,03944 0,03944 PP 0,03943 0,03943 S1 0,03943 0,03943 S2 0,03942 0,03943 S3 0,03942 0,03942

Рыночные сигналы Newton Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров -0,15M $1,58 M $1,74 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,09 M 3-дневные активные продажи $0,09 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,24 M 7-дневные активные продажи $0,24 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Newton Protocol Чистый приток Цена NEWTUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,04 2026-08-09 $0,03 M 0,04 2026-08-08 $0,01 M 0,04 2026-08-07 -$0,02 M 0,04 2026-08-06 -$0,01 M 0,04 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Newton Protocol (NEWT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Newton Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч NEWT / USDT $0,03945 $0,03945 $0,03945 -2,42% 1.38M (USDT) Торговля