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Технический анализ Newton Protocol (NEWT) за сегодня

Технический анализ Newton Protocol (NEWT) за сегодня

Страница анализа Newton Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NEWT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Newton Protocol ниже.

Изменение цены Newton Protocol (NEWT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03944--+1,99%-18,92%-50,90%
Узнайте больше о цене Newton Protocol

Технические индикаторы Newton Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Newton Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 2
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 2Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03945
0,03944
R2
0,03944
0,03944
R1
0,03944
0,03944
PP
0,03943
0,03943
S1
0,03943
0,03943
S2
0,03942
0,03943
S3
0,03942
0,03942

Рыночные сигналы Newton Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,15M
$1,58 M
$1,74 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,09 M
3-дневные активные продажи
$0,09 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,24 M
7-дневные активные продажи
$0,24 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Newton Protocol

Чистый притокЦена NEWTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,04
2026-08-09$0,03 M0,04
2026-08-08$0,01 M0,04
2026-08-07-$0,02 M0,04
2026-08-06-$0,01 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NEWT/USDT
$0,03945
$0,03945$0,03945
-2,42%
1.38M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NEWT в USD

Сумма

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0,03944 USD

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