Текущая цена Fortune Room сегодня составляет 0.0000000000000001181 USD. Следите за обновлениями цены NEWFRT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NEWFRT прямо сейчас на MEXC.

Логотип Fortune Room

Fortune Room Курс (NEWFRT)

Текущая цена 1 NEWFRT в USD:

-18,55%1D
USD
График цены Fortune Room (NEWFRT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:05:29 (UTC+8)

Информация о ценах Fortune Room (NEWFRT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

0,00%

-18,55%

-99,52%

-99,52%

Текущая цена Fortune Room (NEWFRT) составляет $ 0,0000000000000001181. За последние 24 часа NEWFRT торговался в диапазоне от $ 0,00000000000000008 до $ 0,000000000000000423, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NEWFRT за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, NEWFRT изменился на 0,00% за последний час, на -18,55% за 24 часа и на -99,52% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Fortune Room (NEWFRT)

$ 528,31K
$ 528,31K$ 528,31K

BSC

Текущая рыночная капитализация Fortune Room составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 528,31K. Циркулируещее обращение NEWFRT составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Fortune Room (NEWFRT) в USD

Отслеживайте изменения цены Fortune Room за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000000000000000026897-18,55%
30 дней$ -0,0000001909999998819-100,00%
60 дней$ -0,0000799999999998819-100,00%
90 дней$ -0,0000799999999998819-100,00%
Изменение цены Fortune Room сегодня

Сегодня для NEWFRT зафиксировано изменение $ -0,000000000000000026897 (-18,55%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Fortune Room за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0000001909999998819 (-100,00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Fortune Room за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NEWFRT изменился на $ -0,0000799999999998819 (-100,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Fortune Room за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0000799999999998819 (-100,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Fortune Room (NEWFRT)?

Просмотеть страницу истории цен Fortune Room.

Что такое Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT — это утилитарный токен для игры Fortune Room. Он используется для участия в играх, получения наград и будущего управления.

Fortune Room доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Fortune Room. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга NEWFRT, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Fortune Room в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Fortune Room простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Fortune Room (USD)

Сколько будет стоить Fortune Room (NEWFRT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Fortune Room (NEWFRT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Fortune Room.

Проверьте прогноз цены Fortune Room!

Токеномика Fortune Room (NEWFRT)

Понимание токеномики Fortune Room (NEWFRT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NEWFRT прямо сейчас!

Как купить Fortune Room (NEWFRT)

Ищете как купить Fortune Room? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Fortune Room на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

NEWFRT на местную валюту

1 Fortune Room (NEWFRT) в VND
0,0000000000031078015
1 Fortune Room (NEWFRT) в AUD
A$0,000000000000000180693
1 Fortune Room (NEWFRT) в GBP
0,000000000000000088575
1 Fortune Room (NEWFRT) в EUR
0,000000000000000101566
1 Fortune Room (NEWFRT) в USD
$0,0000000000000001181
1 Fortune Room (NEWFRT) в MYR
RM0,000000000000000498382
1 Fortune Room (NEWFRT) в TRY
0,000000000000004957838
1 Fortune Room (NEWFRT) в JPY
¥0,0000000000000179512
1 Fortune Room (NEWFRT) в ARS
ARS$0,000000000000159378312
1 Fortune Room (NEWFRT) в RUB
0,000000000000009592082
1 Fortune Room (NEWFRT) в INR
0,000000000000010372723
1 Fortune Room (NEWFRT) в IDR
Rp0,000000000001968332546
1 Fortune Room (NEWFRT) в PHP
0,000000000000006921841
1 Fortune Room (NEWFRT) в EGP
￡E.0,000000000000005619198
1 Fortune Room (NEWFRT) в BRL
R$0,000000000000000635378
1 Fortune Room (NEWFRT) в CAD
C$0,000000000000000164159
1 Fortune Room (NEWFRT) в BDT
0,000000000000014417648
1 Fortune Room (NEWFRT) в NGN
0,000000000000172659838
1 Fortune Room (NEWFRT) в COP
$0,000000000000461328125
1 Fortune Room (NEWFRT) в ZAR
R.0,000000000000002045492
1 Fortune Room (NEWFRT) в UAH
0,00000000000000494839
1 Fortune Room (NEWFRT) в TZS
T.Sh.0,000000000000293050978
1 Fortune Room (NEWFRT) в VES
Bs0,000000000000024801
1 Fortune Room (NEWFRT) в CLP
$0,0000000000001118407
1 Fortune Room (NEWFRT) в PKR
Rs0,000000000000033427024
1 Fortune Room (NEWFRT) в KZT
0,000000000000063562601
1 Fortune Room (NEWFRT) в THB
฿0,000000000000003866594
1 Fortune Room (NEWFRT) в TWD
NT$0,000000000000003639842
1 Fortune Room (NEWFRT) в AED
د.إ0,000000000000000433427
1 Fortune Room (NEWFRT) в CHF
Fr0,000000000000000093299
1 Fortune Room (NEWFRT) в HKD
HK$0,000000000000000917637
1 Fortune Room (NEWFRT) в AMD
֏0,000000000000045179155
1 Fortune Room (NEWFRT) в MAD
.د.م0,000000000000001093606
1 Fortune Room (NEWFRT) в MXN
$0,00000000000000217304
1 Fortune Room (NEWFRT) в SAR
ريال0,000000000000000442875
1 Fortune Room (NEWFRT) в ETB
Br0,000000000000017882702
1 Fortune Room (NEWFRT) в KES
KSh0,000000000000015251434
1 Fortune Room (NEWFRT) в JOD
د.أ0,0000000000000000837329
1 Fortune Room (NEWFRT) в PLN
0,000000000000000429884
1 Fortune Room (NEWFRT) в RON
лв0,000000000000000516097
1 Fortune Room (NEWFRT) в SEK
kr0,000000000000001107778
1 Fortune Room (NEWFRT) в BGN
лв0,000000000000000198408
1 Fortune Room (NEWFRT) в HUF
Ft0,00000000000003966979
1 Fortune Room (NEWFRT) в CZK
0,000000000000002475376
1 Fortune Room (NEWFRT) в KWD
د.ك0,0000000000000000361386
1 Fortune Room (NEWFRT) в ILS
0,000000000000000388549
1 Fortune Room (NEWFRT) в BOB
Bs0,000000000000000816071
1 Fortune Room (NEWFRT) в AZN
0,00000000000000020077
1 Fortune Room (NEWFRT) в TJS
SM0,000000000000001093606
1 Fortune Room (NEWFRT) в GEL
0,00000000000000031887
1 Fortune Room (NEWFRT) в AOA
Kz0,000000000000107656417
1 Fortune Room (NEWFRT) в BHD
.د.ب0,0000000000000000444056
1 Fortune Room (NEWFRT) в BMD
$0,0000000000000001181
1 Fortune Room (NEWFRT) в DKK
kr0,000000000000000759383
1 Fortune Room (NEWFRT) в HNL
L0,000000000000003101306
1 Fortune Room (NEWFRT) в MUR
0,000000000000005375912
1 Fortune Room (NEWFRT) в NAD
$0,000000000000002050216
1 Fortune Room (NEWFRT) в NOK
kr0,000000000000001178638
1 Fortune Room (NEWFRT) в NZD
$0,000000000000000205494
1 Fortune Room (NEWFRT) в PAB
B/.0,0000000000000001181
1 Fortune Room (NEWFRT) в PGK
K0,00000000000000049602
1 Fortune Room (NEWFRT) в QAR
ر.ق0,000000000000000429884
1 Fortune Room (NEWFRT) в RSD
дин.0,000000000000011926919
1 Fortune Room (NEWFRT) в UZS
soʻm0,000000000001422891239
1 Fortune Room (NEWFRT) в ALL
L0,000000000000009848359
1 Fortune Room (NEWFRT) в ANG
ƒ0,000000000000000211399
1 Fortune Room (NEWFRT) в AWG
ƒ0,00000000000000021258
1 Fortune Room (NEWFRT) в BBD
$0,0000000000000002362
1 Fortune Room (NEWFRT) в BAM
KM0,000000000000000198408
1 Fortune Room (NEWFRT) в BIF
Fr0,0000000000003482769
1 Fortune Room (NEWFRT) в BND
$0,00000000000000015353
1 Fortune Room (NEWFRT) в BSD
$0,0000000000000001181
1 Fortune Room (NEWFRT) в JMD
$0,000000000000018952688
1 Fortune Room (NEWFRT) в KHR
0,000000000000476208725
1 Fortune Room (NEWFRT) в KMF
Fr0,0000000000000500744
1 Fortune Room (NEWFRT) в LAK
0,000000000002567391253
1 Fortune Room (NEWFRT) в LKR
රු0,000000000000035842169
1 Fortune Room (NEWFRT) в MDL
L0,000000000000002004157
1 Fortune Room (NEWFRT) в MGA
Ar0,00000000000052959583
1 Fortune Room (NEWFRT) в MOP
P0,0000000000000009448
1 Fortune Room (NEWFRT) в MVR
0,00000000000000180693
1 Fortune Room (NEWFRT) в MWK
MK0,00000000000020467911
1 Fortune Room (NEWFRT) в MZN
MT0,00000000000000754659
1 Fortune Room (NEWFRT) в NPR
रु0,000000000000016597774
1 Fortune Room (NEWFRT) в PYG
0,0000000000008375652
1 Fortune Room (NEWFRT) в RWF
Fr0,0000000000001713631
1 Fortune Room (NEWFRT) в SBD
$0,000000000000000971963
1 Fortune Room (NEWFRT) в SCR
0,000000000000001614427
1 Fortune Room (NEWFRT) в SRD
$0,000000000000004681484
1 Fortune Room (NEWFRT) в SVC
$0,000000000000001033375
1 Fortune Room (NEWFRT) в SZL
L0,000000000000002050216
1 Fortune Room (NEWFRT) в TMT
m0,000000000000000414531
1 Fortune Room (NEWFRT) в TND
د.ت0,0000000000000003469778
1 Fortune Room (NEWFRT) в TTD
$0,000000000000000800718
1 Fortune Room (NEWFRT) в UGX
Sh0,0000000000004114604
1 Fortune Room (NEWFRT) в XAF
Fr0,0000000000000666084
1 Fortune Room (NEWFRT) в XCD
$0,00000000000000031887
1 Fortune Room (NEWFRT) в XOF
Fr0,0000000000000666084
1 Fortune Room (NEWFRT) в XPF
Fr0,0000000000000120462
1 Fortune Room (NEWFRT) в BWP
P0,00000000000000158254
1 Fortune Room (NEWFRT) в BZD
$0,000000000000000237381
1 Fortune Room (NEWFRT) в CVE
$0,000000000000011238396
1 Fortune Room (NEWFRT) в DJF
Fr0,0000000000000210218
1 Fortune Room (NEWFRT) в DOP
$0,000000000000007493445
1 Fortune Room (NEWFRT) в DZD
د.ج0,000000000000015410869
1 Fortune Room (NEWFRT) в FJD
$0,00000000000000027163
1 Fortune Room (NEWFRT) в GNF
Fr0,0000000000010268795
1 Fortune Room (NEWFRT) в GTQ
Q0,000000000000000904646
1 Fortune Room (NEWFRT) в GYD
$0,00000000000002470652
1 Fortune Room (NEWFRT) в ISK
kr0,0000000000000144082

Источники Fortune Room

Для более глубокого понимания Fortune Room рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Fortune Room

Сколько стоит Fortune Room (NEWFRT) на сегодня?
Актуальная цена NEWFRT в USD – 0,0000000000000001181 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NEWFRT в USD?
Текущая цена NEWFRT в USD составляет $ 0,0000000000000001181. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Fortune Room?
Рыночная капитализация NEWFRT составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NEWFRT?
Циркулирующее предложение NEWFRT составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NEWFRT?
NEWFRT достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена NEWFRT за все время (ATL)?
NEWFRT достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов NEWFRT?
Объем торгов за последние 24 часа для NEWFRT составляет $ 528,31K USD.
Вырастет ли NEWFRT в цене в этом году?
NEWFRT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NEWFRT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:05:29 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

