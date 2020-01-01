Токеномика neur.sh (NEUR) Откройте для себя ключевую информацию о neur.sh (NEUR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о neur.sh (NEUR) Neur – это полнофункциональное приложение с открытым исходным кодом, объединяющее возможности LLM-моделей и технологии блокчейн. Разработанное для экосистемы Solana, Neur обеспечивает бесшовное взаимодействие с протоколами DeFi, NFT и многим другим через интеллектуальный интерфейс. Официальный сайт: https://neur.sh/ Whitepaper: https://docs.neur.sh/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump Купить NEUR сейчас!

Токеномика и анализ цен neur.sh (NEUR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене neur.sh (NEUR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,18M $ 1,18M $ 1,18M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 914,45M $ 914,45M $ 914,45M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 Исторический минимум: $ 0,001033499513411795 $ 0,001033499513411795 $ 0,001033499513411795 Текущая цена: $ 0,001291 $ 0,001291 $ 0,001291 Узнайте больше о цене neur.sh (NEUR)

Токеномика neur.sh (NEUR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики neur.sh (NEUR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEUR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEUR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEUR, изучите текущую цену NEUR!

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