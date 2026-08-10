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Технический анализ Nesa (NES) за сегодня

Технический анализ Nesa (NES) за сегодня

Страница анализа Nesa предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NES, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Nesa ниже.

Изменение цены Nesa (NES)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2101--+5,05%-23,05%+180,13%
Узнайте больше о цене Nesa

Технические индикаторы Nesa

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Nesa на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 9
Нейтрально 11
Покупка 6
Скользящие средние:ПродажаПродажа 7Нейтрально 5Покупка 2
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 2Нейтрально 6Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2103
0,2102
R2
0,2102
0,2102
R1
0,2102
0,2102
PP
0,2101
0,2101
S1
0,2101
0,2101
S2
0,21
0,2101
S3
0,21
0,21

Рыночные сигналы Nesa

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,92M
$5,93 M
$6,85 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,06 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Nesa

Чистый притокЦена NESUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,21
2026-08-09$0,00 M0,21
2026-08-08$0,00 M0,21
2026-08-07$0,01 M0,20
2026-08-06$0,03 M0,21

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NES/USDT
$0,2101
$0,2101$0,2101
+1,44%
393.25K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NES в USD

Сумма

NES
NES
USD
USD

1 NES = 0,2101 USD

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