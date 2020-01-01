Токеномика NEROX AI (NEROX)

Токеномика NEROX AI (NEROX)

Откройте для себя ключевую информацию о NEROX AI (NEROX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NEROX AI (NEROX)

NEROX – это приложение с искусственным интеллектом, призванное упростить вашу жизнь: управлять задачами, понимать эмоции, давать советы по здоровью и питанию, быть вашим другом в играх. Кроме того, оно будет подключаться к мини-приложениям и группам Telegram для исследований, торговли и участия в жизни сообщества.

Официальный сайт:
https://www.neurolanche.com
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1YFLN4q9Rw_pgfWwT1D_CZHsWM_Fw1Qvx/view
Обозреватель блоков:
https://optimistic.etherscan.io/address/0xD42Fe55e8A43b546aA75fdA6483073be1d7EF74c

Токеномика и анализ цен NEROX AI (NEROX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEROX AI (NEROX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 200,00K
$ 200,00K$ 200,00K
Исторический максимум:
$ 3,885
$ 3,885$ 3,885
Исторический минимум:
$ 0,03009944249044149
$ 0,03009944249044149$ 0,03009944249044149
Текущая цена:
$ 0,02
$ 0,02$ 0,02

Токеномика NEROX AI (NEROX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NEROX AI (NEROX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NEROX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NEROX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEROX, изучите текущую цену NEROX!

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История цены NEROX AI (NEROX)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.