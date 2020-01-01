Токеномика NEROX AI (NEROX) Откройте для себя ключевую информацию о NEROX AI (NEROX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NEROX AI (NEROX) NEROX – это приложение с искусственным интеллектом, призванное упростить вашу жизнь: управлять задачами, понимать эмоции, давать советы по здоровью и питанию, быть вашим другом в играх. Кроме того, оно будет подключаться к мини-приложениям и группам Telegram для исследований, торговли и участия в жизни сообщества. Официальный сайт: https://www.neurolanche.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1YFLN4q9Rw_pgfWwT1D_CZHsWM_Fw1Qvx/view Обозреватель блоков: https://optimistic.etherscan.io/address/0xD42Fe55e8A43b546aA75fdA6483073be1d7EF74c Купить NEROX сейчас!

Токеномика и анализ цен NEROX AI (NEROX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEROX AI (NEROX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 200,00K $ 200,00K $ 200,00K Исторический максимум: $ 3,885 $ 3,885 $ 3,885 Исторический минимум: $ 0,03009944249044149 $ 0,03009944249044149 $ 0,03009944249044149 Текущая цена: $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 Узнайте больше о цене NEROX AI (NEROX)

Токеномика NEROX AI (NEROX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NEROX AI (NEROX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEROX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEROX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEROX, изучите текущую цену NEROX!

Как купить NEROX Заинтересованы в добавлении NEROX AI (NEROX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NEROX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить NEROX на MEXC прямо сейчас!

История цены NEROX AI (NEROX) Анализ истории цены NEROX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены NEROX прямо сейчас!

Прогноз цены NEROX Хотите узнать, куда может двигаться NEROX? Наша страница прогноза цены NEROX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NEROX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!