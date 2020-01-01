Токеномика NEOT (NEOTECH)

Токеномика NEOT (NEOTECH)

Откройте для себя ключевую информацию о NEOT (NEOTECH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NEOT (NEOTECH)

NeoTech использует технологии «умного города» для сканирования и оцифровки физических структур, создавая точные 3D-модели и данные облака точек. Благодаря передовому картированию с помощью ИИ NeoTech создает цифровых двойников и захватывающий виртуальный опыт, который переосмысливает градостроительство, разработку игр и многое другое. Интегрируя технологию блокчейн, NeoTech преодолевает разрыв между физическим и цифровым владением, позволяя частным лицам и организациям владеть и взаимодействовать с окружающей средой и недвижимостью в цифровом формате, как никогда раньше.

Официальный сайт:
https://www.neotechai.com/
Whitepaper:
https://neotechai.gitbook.io/neotechai
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xd0e6d04c2f105344860d07912a857ad21204fc97

Токеномика и анализ цен NEOT (NEOTECH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEOT (NEOTECH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 250,00M
$ 250,00M$ 250,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 266,75K
$ 266,75K$ 266,75K
Исторический максимум:
$ 0,04439
$ 0,04439$ 0,04439
Исторический минимум:
$ 0,001003848698192946
$ 0,001003848698192946$ 0,001003848698192946
Текущая цена:
$ 0,001067
$ 0,001067$ 0,001067

Токеномика NEOT (NEOTECH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NEOT (NEOTECH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NEOTECH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NEOTECH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEOTECH, изучите текущую цену NEOTECH!

Как купить NEOTECH

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История цены NEOT (NEOTECH)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.