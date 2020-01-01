Токеномика NEOT (NEOTECH) Откройте для себя ключевую информацию о NEOT (NEOTECH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NEOT (NEOTECH) NeoTech использует технологии «умного города» для сканирования и оцифровки физических структур, создавая точные 3D-модели и данные облака точек. Благодаря передовому картированию с помощью ИИ NeoTech создает цифровых двойников и захватывающий виртуальный опыт, который переосмысливает градостроительство, разработку игр и многое другое. Интегрируя технологию блокчейн, NeoTech преодолевает разрыв между физическим и цифровым владением, позволяя частным лицам и организациям владеть и взаимодействовать с окружающей средой и недвижимостью в цифровом формате, как никогда раньше. Официальный сайт: https://www.neotechai.com/ Whitepaper: https://neotechai.gitbook.io/neotechai Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd0e6d04c2f105344860d07912a857ad21204fc97 Купить NEOTECH сейчас!

Токеномика и анализ цен NEOT (NEOTECH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEOT (NEOTECH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 266,75K $ 266,75K $ 266,75K Исторический максимум: $ 0,04439 $ 0,04439 $ 0,04439 Исторический минимум: $ 0,001003848698192946 $ 0,001003848698192946 $ 0,001003848698192946 Текущая цена: $ 0,001067 $ 0,001067 $ 0,001067 Узнайте больше о цене NEOT (NEOTECH)

Токеномика NEOT (NEOTECH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NEOT (NEOTECH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEOTECH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEOTECH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEOTECH, изучите текущую цену NEOTECH!

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