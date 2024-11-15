Что такое Neiro (NEIROS)

$NEIRO BroPump стал первым $NEIRO, с возможностью минтинга в любой сети. Проект, созданный в сети Solana, является проектом CTO или проектом сообщества. Следуя по тем же стопам, что и его предшественник монета $DOGE, $NEIRO является сестрой doge от того же владельца. Поддерживается сильным и активным сообществом. Токен уникален своим адресом контракта, который начинается с CT и заканчивается bropump. Токен не имеет командных токенов и ориентирован на децентрализацию, участие сообщества и мемы. Именно поэтому вы можете назвать его #bropump $NEIRO.

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Neiro Прогноз Цены

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